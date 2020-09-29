GRAFİKLİ - Yenilenebilir enerjinin sağladığı istihdam 11,5 milyona ulaştı

İSTANBUL (AA) - Dünyada yenilenebilir enerji sektörü sayesinde sağlanan istihdam geçen yıl sonu itibarıyla 11,5 milyona ulaşırken, bunun yüzde 33'ünü oluşturan güneş enerjisi lider sektör oldu.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) Yenilenebilir Enerji ve İstihdam - Yıllık Değerlendirme Raporu'na göre, küresel yenilenebilir enerji sektöründe istihdam 2012'den bu yana sürekli olarak büyüme gösterdi.

Bu kapsamda, 2012'de yaklaşık 7,3 milyon kişi yenilenebilir enerji sektöründe çalışırken, bu rakam 2018'de 11 milyona, geçen yıl sonu itibarıyla ise 11,5 milyona yükseldi. Böylece, geçen yıl dünyada yenilenebilir enerji sektöründe 500 bin kişi daha işe başladı. Bu artışın yüzde 63'ü ise Asya ülkelerinde gerçekleşti.

Çin, yenilenebilir enerji sektöründe yaklaşık 4,4 milyon istihdamla ilk sırada yer alırken, Brezilya 1,1 milyon, Hindistan 824 bin ve ABD 756 bin kişiye iş sağlayarak sektörün lider ülkeleri arasında yer aldı.

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Güneş enerjisi, toplam istihdamın 3,8 milyonunu oluşturarak yenilenebilir enerji sektöründe ilk sırada yer aldı. Çin 2,2 milyon ile güneş enerjisinde en fazla istihdam oluşturan ülke olurken, Japonya, ABD, Hindistan ve Bangladeş bu ülkeyi takip etti.