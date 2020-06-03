GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya mayısta ağır darbe

YUNUS OKUR - Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik mayısta düzenlenen başarılı operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 70 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor. Gece gündüz demeden şehir merkezleri ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ilkbaharın son ayı mayısta da ağır darbe vurdu. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Mayıs tarihlerinde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 70 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde bu süreçte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 104 şüpheliden 21'i tutuklandı. Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Mayısta terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 5 güvenlik görevlisi ile 2 Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi şehit oldu, yaralanan 7'si güvenlik görevlisi 8 kişi tedavi altına alındı. - Siviller ve şehitlerin kanı yerde kalmadı Ankara Kumrular'da 9 yıl önce bomba yüklü otomobille düzenlenen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralananın olduğu terör saldırısının şüphelisi PKK'lı terörist Diyarbakır'da 1 Mayıs'ta yakalanarak tutuklandı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 6 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 500 bin liraya kadar ödülle aranan, örgütün sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu "Piro Serhat" kod adlı Özer İnce ile sözde Ağrı Dağı genel sorumlusu Nevzat Pirbudak olduğu bildirildi.

Bu teröristlerin, Doğubayazıt'ta 2 Mart'ta gümrük muhafaza müdürlüğüne ait servis aracına düzenlenen ve Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan ile 2 personelin şehit düştüğü roketatarlı saldırının failleri olduğu belirlendi. Tunceli'nin Ovacık kırsalında 7 Mayıs'ta jandarma komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride yer alan "Mahsum" kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu saptandı. Teröristin, Nazımiye İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına 22 Ağustos 2016'da düzenlenen saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın şehit edilmesi eylemine katıldığı öğrenildi. - PKK'nın sözde Herekol karargahı çöktü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki Herekol Dağı'nda biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece örgütün buradaki sözde karargahının çöktüğünü bildirdi. Soylu, 30 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü." ifadelerini kullandı.