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Gratis "en sevilen kişisel bakım marketi" seçildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.10.2020 13:54 | Son Güncelleme

Gratis, Türkiye'yi temsilen farklı illerden 2 bin kişinin katılım sağladığı "Lovemarks 2020 Araştırması"nda "Kişisel Bakım Marketi" kategorisinde birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Gratis, Türkiye'nin en sevilen markalarının belirlendiği "Lovemarks 2020 Araştırması"nda "Kişisel Bakım Marketi" kategorisinde "Lovemark" seçildi.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, tüketiciler tarafından 16 kategoride en sevilen markaların belirlendiği Lovemarks 2020 Araştırması, MediaCat ve Ipsos iş birliği ile bu yıl 13'üncü kez gerçekleştirildi.

Gratis, Türkiye'yi temsilen farklı illerden 2 bin kişinin katılım sağladığı araştırmanın sonucunda rakiplerini geride bırakarak "Kişisel Bakım Marketi" kategorisinde birinci oldu.

Verilen bilgiye göre, tüketicilerin alışveriş deneyimlerini yeniden şekillendirme hedefi ile 11 yıl önce yola çıkan ve bu süreçte kişisel bakım sektörüne yeni bir vizyon kazandırarak Gratis Kart sahibi 9 milyon kişiye ulaşan Gratis, müşteri deneyimleri ile elde ettiği başarı ve sürdürülebilirlik sayesinde Lovemarks 2020 Araştırması'nda Türkiye’nin en sevilen kişisel bakım marketi seçildi.

Dünyaca ünlü markaların da içinde bulunduğu yüzlerce markayı Türk tüketicilerine sunmasının yanı sıra müşterilerinin keyifli alışveriş deneyimi yaşamasını da sağlayan Gratis, hizmetlerini de bu yönde geliştirmeye devam ederek sektöründe kusursuz alışveriş sürecini sunan tek marka olmayı hedefliyor.

Bu hedefi doğrultusunda kendi sektöründe bir ilke imza atarak geçtiğimiz yıllarda koşulsuz iade hizmetini başlatan Gratis, ayrıca müşteri beklentileri doğrultusunda Beauty konsepti ile güzellik hizmetleri de sunuyor.

Müşteri memnuniyeti ve keyifli alışveriş deneyimlerini hedefleyerek sunduğu hizmetlerin başarısını bu kez "Lovemark" ödülü ile taçlandıran Gratis, daha önce de "Aşık Olunan Marka", "Müşteri Deneyimlerini En İyi Yöneten Marka", "Kişisel Bakım Sektörünün En Teknolojik Markası" ve "Kişisel Bakım Sektörünün 1 Numaralı Markası" gibi pek çok ödül aldı.

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