Greenwood transferi Avrupa'yı salladı! Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood transferi resmiyet kazandı. Günlerdir "an meselesi" olarak değerlendirilen süreç, sarı-lacivertli kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle sona erdi. İngiliz yıldız için hem oyuncu tarafı hem de Olympique Marsilya ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, transfer görüşmelerinin başladığını duyurdu.

Kulübün yaptığı açıklamada, Greenwood'un bonservis bedelinin 39 milyon euro olduğu belirtildi. Bu tutarın üç yıl içerisinde üç eşit taksit halinde Marsilya'ya ödeneceği ifade edildi.

GREENWOOD'DAN İLK MESAJ

Transferin resmileşmesinin ardından Mason Greenwood da Fenerbahçe forması giymeye hazırlanırken ilk açıklamalarını yaptı. Sürecin kolay geçmediğini dile getiren yıldız futbolcu, sarı-lacivertli taraftarların ilgisinden etkilendiğini söyledi.

Greenwood, "Açıkçası çok heyecanlıyım. Uzun bir süreçti, uzun bir yolculuk oldu ama anlaşmanın tamamlanmasından dolayı mutluyum. Bugün bu karara ulaşmak için çok çalışıldı. Benimle ilgilendiklerinde karar vermek hiç zor olmadı. Verdiğim sözü tuttum ve neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Taraftarlar gerçekten çılgın. Bana, aileme ve arkadaşlarıma mesajlar gönderdiler. Onların varlığını fazlasıyla hissettik. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumda oynamayı ve taraftarlarla tanışmayı bekliyorum. Benime ilgilendiklerinde karar vermek hiç zor olmadı. Fenerbahçe'ye gidip neler yapabileceğimi göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AVRUPA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Fenerbahçe'nin Greenwood hamlesi yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa basınında da geniş yer buldu. Transferin resmileşmesinin ardından birçok yabancı yayın kuruluşu sarı-lacivertlilerin yaptığı anlaşmayı manşetlerine taşıdı.

İspanyol AS gazetesi, Greenwood'un bir dönem Atletico Madrid'in transfer listesinde önemli bir yer tuttuğunu ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle İspanyol ekibinin geri adım attığını yazdı. Haberde ayrıca Marsilya'nın mali yapısını dengelemek amacıyla oyuncu satışına ihtiyaç duyduğu ve Greenwood'dan yüksek bir gelir beklediği vurgulandı.

MARSİLYA CEPHESİNDE TEPKİLER

Fransa'dan Le Phoceen ise transferin mali detaylarına dikkat çekti. Haberde, Fenerbahçe'nin 39 milyon euroluk bonservisi üç yıl boyunca eşit taksitlerle ödeyeceği, ayrıca FIFA'nın dayanışma katkı payını da üstleneceği aktarıldı.

Transfer sürecinin tamamlanmasıyla Marsilya cephesindeki belirsizlik sona ererken, Fransız kulübünün taraftarlarının önemli bir bölümünün açıklanan bonservis bedeline tepki gösterdiği ifade edildi.

MARCA: EN CİDDİ ADIMI FENERBAHÇE ATTI

"İngiliz hücum oyuncusu, yaz transfer döneminin en çok ilgi gören isimlerinden biri haline geldi. İngiltere’ye geri dönebileceği, Suudi Arabistan’a transfer olabileceği ve Atletico Madrid’in Julián’ın yerine Greenwood’u düşündüğü iddia edilmişti. Ancak eski Manchester Unitedlı yıldız için en ciddi adımı Fenerbahçe attı."