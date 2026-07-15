Yok böyle istatistik! Dünya Kupası'na damga vuırdular: İspanya rakiplerin gözünü korkuttu

Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, turnuvanın iddialı ekiplerinden Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte futbolseverler büyük çoğunluğu, La Roja'nın ortaya koyduğu disiplinli ve etkileyici performansı konuşmaya başladı.

SAVUNMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle maç boyunca rakibine neredeyse hiç fırsat tanımayan İspanya, hem oyun planı hem de takım savunmasıyla dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Uzmanların öne çıkardığı en önemli nokta ise İspanya'nın savunmadaki istikrarlı görüntüsü oldu. Turnuva boyunca rakiplerine geçit vermeyen İspanya, şu ana kadar yalnızca tek gol yedi.

İspanya'nın kalesinde gördüğü bu tek gol ise çeyrek finalde Belçika ile oynanan mücadelede geldi. Bu başarılı savunma grafiği, takımın finale uzanan yolculuğunda en önemli kozlarından biri olarak gösteriliyor.