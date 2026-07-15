SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Yok böyle istatistik! Dünya Kupası'na damga vuırdular: İspanya rakiplerin gözünü korkuttu

İspanya, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselirken yalnızca skoruyla değil, kusursuza yakın savunma performansıyla da öne çıktı.

Yok böyle istatistik! Dünya Kupası'na damga vuırdular: İspanya rakiplerin gözünü korkuttu
Cevdet Berker İşleyen

Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, turnuvanın iddialı ekiplerinden Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte futbolseverler büyük çoğunluğu, La Roja'nın ortaya koyduğu disiplinli ve etkileyici performansı konuşmaya başladı.

SAVUNMASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yok böyle istatistik! Dünya Kupası na damga vuırdular: İspanya rakiplerin gözünü korkuttu 1

Özellikle maç boyunca rakibine neredeyse hiç fırsat tanımayan İspanya, hem oyun planı hem de takım savunmasıyla dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Yok böyle istatistik! Dünya Kupası na damga vuırdular: İspanya rakiplerin gözünü korkuttu 2

Uzmanların öne çıkardığı en önemli nokta ise İspanya'nın savunmadaki istikrarlı görüntüsü oldu. Turnuva boyunca rakiplerine geçit vermeyen İspanya, şu ana kadar yalnızca tek gol yedi.

İspanya'nın kalesinde gördüğü bu tek gol ise çeyrek finalde Belçika ile oynanan mücadelede geldi. Bu başarılı savunma grafiği, takımın finale uzanan yolculuğunda en önemli kozlarından biri olarak gösteriliyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eyüpspor, Horatiu Moldovan’ı kadrosuna kattıEyüpspor, Horatiu Moldovan’ı kadrosuna kattı
Süper Lig'in tecrübeli yıldızı Amedspor'a transfer oldu!Süper Lig'in tecrübeli yıldızı Amedspor'a transfer oldu!
Anahtar Kelimeler:
Fransa İspanya son dakika dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

En düşük emekli maaşı belli oldu

En düşük emekli maaşı belli oldu

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.