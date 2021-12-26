YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

26.12.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sakarya'da düzenlenen Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren şampiyonaya, 10 farklı sıklette yaklaşık 600 sporcu katıldı.

Final karşılaşmalarının sonunda 55 kiloda Emre Mutlu, 60 kiloda Mükremin Aktaş, 63 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Cengiz Aslan, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 82 kiloda Emrah Kuş, 87 kiloda Metehan Başar, 97 kiloda Beytullah Kayışdağ, 130 kiloda da Osman Yıldırım birinci oldu.

Takımlarda ise birinciliği İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ikinciliği Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü, üçüncülüğü Kayseri Şeker Spor Kulübü elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve diğer ilgililer tarafından verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik hazırlıkları başladı! Evlilik hazırlıkları başladı!
Tarihi kalede şok görüntü! Gelen endişe içinde dönüyor Tarihi kalede şok görüntü! Gelen endişe içinde dönüyor
Havacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyorHavacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazar

İmsak
06:42
Sabah
08:14
Öğle
13:04
İkindi
15:23
Akşam
17:43
Yatsı
19:10

Sakarya Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Pazar

Erdem Eczanesi
Yenikent
Ihlamur Eczanesi
Adapazari
Zeytin Eczanesi
Adapazari
Serhat Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Eda Eczanesi
Erenler
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.