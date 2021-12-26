Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sakarya'da düzenlenen Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren şampiyonaya, 10 farklı sıklette yaklaşık 600 sporcu katıldı.

Final karşılaşmalarının sonunda 55 kiloda Emre Mutlu, 60 kiloda Mükremin Aktaş, 63 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Cengiz Aslan, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 82 kiloda Emrah Kuş, 87 kiloda Metehan Başar, 97 kiloda Beytullah Kayışdağ, 130 kiloda da Osman Yıldırım birinci oldu.

Takımlarda ise birinciliği İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ikinciliği Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü, üçüncülüğü Kayseri Şeker Spor Kulübü elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve diğer ilgililer tarafından verildi.



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