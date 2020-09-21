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Gri kategoride aranan terörist Iğdır’da ölü olarak ele geçirildi

IĞDIR HABERLERİ  | 21.09.2020 21:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafindan yapılan açıklamada Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan’ın ölü ele geçirildiği bildirdi.İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada; "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül’de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gri kategoride aranan terörist Iğdır’da ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafindan yapılan açıklamada Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan’ın ölü ele geçirildiği bildirdi.
İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada; "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül’de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Iğdır Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:44
Öğle
12:02
İkindi
15:28
Akşam
18:10
Yatsı
19:29
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