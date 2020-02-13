"Gri" kategorideki teröristin yargılanmasına devam edildi

AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili, 300 bin lira ödülle aranırken Erzurum'da yakalanıp tutuklanan "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış'ın, örgütün talimatıyla Karayazı ilçesindeki Kobani eylemlerini yönettiği, örgüte üye kazandırdığı, kırsalda silahlı eylemlerde bulunduğu ve örgütün dağ kadrosunda olduğu gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kamış ile avukatı katıldı. Kamış, iki celse önce kimlik tespiti yapılırken Türkçe beyanda bulunmasına rağmen bir önceki celsede olduğu gibi bu celse de Kürtçe beyanda bulunarak savunma yaptı. Söylediklerinin anlaşılamaması üzerine Kamış'ın bu celse de savunması alınamadı. Savcı, mütalaasında eksikliklerin tamamlanmasını ve Kamış'ın dosya kapsamındaki deliller ve suçun vasfından dolayı tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Kamış'ın tutukluluk halinin devamına ve sanığın savunmasının alınabilmesi amacıyla tercüman atanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da izledi. - İddianameden Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, PKK/KCK'nın Kobani olaylarına ilişkin talimatı üzerine Karayazı ilçesinde 7 Ekim 2014 akşamı 30 kişilik grubun emniyete ait zırhlı ekip aracı ve panzere taş ve molotofkokteyli ile saldırdıkları, terör örgütünün silahlı eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici tarzda, örgüt ile elebaşını övücü sloganlar atarak çevreye zarar vermeye ve polis güçlerine direnmeye devam ettikleri bildiriliyor. İddianamede, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ancak yakalanamayan terörist Kamış'ın da ilçedeki Kobani eylemlerine katıldığı ve organize ettiği, tanınmamak için yüzünü kapattığı, yola barikat kurarak lastik yaktığı ve çöp konteynerlerini kullanarak eylem yaptığı, taşlarla emniyet binası ve emniyet güçlerine saldırdığı kaydediliyor.