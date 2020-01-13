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  4. Grip vakaları arttı, hastane yetkilileri uyardı

Grip vakaları arttı, hastane yetkilileri uyardı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.01.2020 08:15 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi yetkilileri, vatandaşları enfeksiyon hastalıklarına karşı savunmasız bırakan grip konusunda uyararak aşı önerisinde bulundu.Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, "Enfeksiyon ortaya çıktığında, uygun tedaviye bir an once başlamak gerekir.

Grip vakaları arttı, hastane yetkilileri uyardı

Kütahya’nın Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi yetkilileri, vatandaşları enfeksiyon hastalıklarına karşı savunmasız bırakan grip konusunda uyararak aşı önerisinde bulundu.
Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, "Enfeksiyon ortaya çıktığında, uygun tedaviye bir an once başlamak gerekir. Uygunsuz antibiyotik kullanılmamasına özellikle dikkat edilmeli, eğer viral enfeksiyon varsa şikayetleri azaltıcı ilaçlarla ve istirahat ile şikayetler takip edilmelidir. 2-3 günü geçen şikayetlerde mutlaka doktora başvurarak muayene olmak ve yardım almak önemlidir" ifadelerini kullandı.
Başhekim Kara, soğuk algınlığı olarak bilinen nezlenin griple karıştırılmaması gerektiğini belirterek, gribin, influenza virüslerinin yol açtığı akut solunum yolu hastalığı olduğunu kaydetti.
Gribin belli dönemlerde salgınlar yaptığını hatırlatan Başhekim Kara, "Nezle ve grip birbirinden farklıdır, karıştırmayın. Grip ciddi akciğer hastalıklarına ve ölüme yol açabilmesi, ülkeler ve kıtalararası yaygınlaşma özelliğine sahip olması nedeniyle soğuk algınlığından ve diğer solunum sistemi hastalıklarından farklıdır. Ateş, üşüme, terleme nöbetleri, öksürük, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik, kas ve eklem ağrıları ile seyreder. Bulgular soğuk algınlığına benzemekle birlikte gripte baş ağrısı, kas ağrıları ve özellikle 38 derecenin üstünde ateş daha ön plandadır. Grip genellikle 7-10 günde iyileşme ile sonuçlansa da sinüzit, bronşit veya zatürree gibi bazı ciddi enfeksiyonlara yol açabilme riski nedeni ile tedavi ve korunma önem taşır. Grip aşısı okul, fabrika gibi topluluklarda bulunan kimselere mutlaka yapılmalıdır " uyarısında bulundu.

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