YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörü Berk Mumcu oldu

Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörü Berk Mumcu oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.01.2021 18:32 | Son Güncelleme

Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörü Berk Mumcu oldu

İSTANBUL (AA) - DS Marka Direktörü olarak 2 Ocak 2020'de Groupe PSA Türkiye bünyesine katılan Berk Mumcu, 1 Ocak 2021 itibarıyla DS Marka Direktörlüğü görevinin yanı sıra Gülin Reyhanoğlu'ndan devraldığı Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörlüğü pozisyonunu yürütmeye başladı.

Groupe PSA Türkiye açıklamasına göre, Mumcu, dört markadan sorumlu B2B Satış Direktörü olarak Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille'a bağlı çalışmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, şunları kaydetti:

"Sayın Mumcu, bir yıllık DS Marka Direktörlüğü görevi süresince DS markasının Türkiye'deki bilinirliğinin artırılması, markanın küresel pazarlardaki büyüme stratejisi çerçevesinde Türkiye'deki üçüncü STORE'un açılması ve grubun ilk şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4'ün Türk tüketicisine sunulması gibi önemli mihenk taşlarına liderlik etti. Kendisi DS markasının direktörlüğünün yanı sıra yeni yıl itibarıyla grubun dört markasından sorumlu B2B Satış Direktörü olarak şahsıma bağlı çalışmaya devam edecektir. Berk Mumcu, yeni dönemde çok yakında başka illerde de hizmet verecek DS markasının Türkiye'de büyümesine katkı sağlarken, eş zamanlı olarak grubumuzun filo stratejisi doğrultusunda pazardaki etkinliğini daha da artırarak kalıcı başarılara imza atacaktır."

Berk Mumcu, 1999'da Fenis Aluminium'da bölge sorumlusu olarak başladığı kariyerine iki yılın ardından Alarko'da satış mühendisi olarak devam etti. Ağustos 2003-Haziran 2009'da Ford Otosan'da sırasıyla filo satışlarından sorumlu uzman ve ardından yönetici olarak görev yapan Mumcu, Ocak 2009-Mart 2015'te sırasıyla ihraç pazarları için kamyon satış müdürü ve ardından Türkiye pazarında kamyon satışlarından sorumlu kıdemli satış müdürü olarak görev aldı. Mart 2015'te ALD Automotive'de Satış ve Pazarlama Direktörü olarak 5 yıla yakın bir süre çalışan Mumcu, Ocak 2020'de DS Markasının Direktörü olarak Groupe PSA Türkiye bünyesine katıldı. Mumcu, Ocak 2021 itibarıyla DS Marka Direktörlüğü görevinin yanı sıra Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörü olarak görevine devam edecek.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Mumcu, İstanbul Üniversitesi'nde MBA ve ardından Koç Üniversitesi'nde yöneticiler için MBA programını tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:14
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:22

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.