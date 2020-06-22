YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. GSİM’de normalleşme değerlendirmesi

GSİM’de normalleşme değerlendirmesi

ERZURUM HABERLERİ  | 22.06.2020 14:53 | Son Güncelleme

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, normalleşme süreci ile birlikte spor, gençlik faaliyetleri, yurt hizmetlerini ve tesis inşaat çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de can kayıplarına neden olan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun bir süre haftalık olağan toplantılarını yapamayan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ülkemizin normalleşme sürecine girmesi ile birlikte yeniden olağan toplantılarını yapmaya başladı.

GSİM’de normalleşme değerlendirmesi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, normalleşme süreci ile birlikte spor, gençlik faaliyetleri, yurt hizmetlerini ve tesis inşaat çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de can kayıplarına neden olan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun bir süre haftalık olağan toplantılarını yapamayan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ülkemizin normalleşme sürecine girmesi ile birlikte yeniden olağan toplantılarını yapmaya başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil başkanlığında yenilenen toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda GSİM’nin normalleşmenin ardından yaptığı faaliyetler masaya yatırıldı. Kentte insan odaklı hizmet veren kurumlardan biri olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Covid-19 sürecinin ardından sporda, gençlik faaliyetlerinde ve yurt hizmetleri ile tesisleşme konularında yaptıkları ve yapacakları çalışmaları masayı yatırdı. Yurt Hizmetleri Müdürü Birol Dönel ile GSİM Şube Müdürleri ve İlçe Müdürlerinin de katıldığı toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Taşkesenligil, “Malum olduğu üzere Korona virüs salgını nedeniyle uzun bir süre yüz yüze yaptığımız toplantıları gerçekleştiremiyorduk. Ancak online sistemle ve cep telefonu aracılığı ile ya da bireysel olarak ikili görüşmeler yapabiliyorduk. Pandemi sürecinin ardından bugün ilk kez şube, ilçe ve yurt müdürlerimizle toplu halde toplantı gerçekleştirerek bir durum değerlendirmesi yaptık. GSİM olarak inşaat halindeki tesislerimizde inşaat çalışmalarına hız verdik. Şu anda Yeni yapılan Sporcu Eğitim Merkezi inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçelerimizde yapımına devam ettiğimiz halı sahalarımızda çalışmalar sürüyor. Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı için Öğrenci Yurtlarımızı yeniden dizayn ediyoruz. Covid-19 sürecinde özellikle gençlik merkezlerimizde siperli maske üretimi nedeniyle yoğun bir çalışma sürecini geride bıraktık. Yurtlarımız da karantina sürecinde yurt dışından gelenlere en iyi şekilde hizmet ulaştırdık. İnşallah bu normalleşme süreci ile birlikte çalışmalarımıza ve faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ‘Spor Her Yerde’ Projesi ile üç haftadır şehrin muhtelif meydanlarında spor branşlarında sosyal mesafe kurallarına da uyarak spor gösterileri yaptıklarını ifade eden Taşkesenligil, “Bu projemiz ile Erzurum’da normalleşme sürecine katkı sunduğumuza ve insanlarımıza bir nebze olsun moral aşıladığımıza inanıyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde Korona virüs sürecinde balkonlarda vatandaşlarımıza spor yaptırarak, hareket etmelerine vesile olduk. 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız ile şehit ailelerine kendi izin günlerinde ‘Şehirler Kültürler ve Yaşlılarımız’ projemiz ile ilimizin tarihi turistik ve spor tesislerini gezdirdik. Abdurrahman Gazi Türbesi ile Tabyalarımızı gezdirdik. Şehitlikleri ziyaret etmelerini sağladık” şeklinde konuştu.
Bu arada Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil Başkanlığında yapılan toplantıya katılan müdürler maske takarak toplantıyı takip ederek, görüşlerini belirttiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

CHP’li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kocaeli’de aşırı yağışın bilançosu belli oldu

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Kars’ta jandarmadan trafik uygulaması

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
02:44
Sabah
04:40
Öğle
12:22
İkindi
16:19
Akşam
19:54
Yatsı
21:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Solakzade Eczanesi
Palandoken
Erenler Eczanesi
Yakutiye
Kongre Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sülünkaya’da Köy Şenliği Coşkusu

Sülünkaya’da Köy Şenliği Coşkusu

Koşapınar’da Festival Coşkusu

Koşapınar’da Festival Coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.