GSİM’de normalleşme değerlendirmesi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, normalleşme süreci ile birlikte spor, gençlik faaliyetleri, yurt hizmetlerini ve tesis inşaat çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de can kayıplarına neden olan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun bir süre haftalık olağan toplantılarını yapamayan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ülkemizin normalleşme sürecine girmesi ile birlikte yeniden olağan toplantılarını yapmaya başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil başkanlığında yenilenen toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda GSİM’nin normalleşmenin ardından yaptığı faaliyetler masaya yatırıldı. Kentte insan odaklı hizmet veren kurumlardan biri olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Covid-19 sürecinin ardından sporda, gençlik faaliyetlerinde ve yurt hizmetleri ile tesisleşme konularında yaptıkları ve yapacakları çalışmaları masayı yatırdı. Yurt Hizmetleri Müdürü Birol Dönel ile GSİM Şube Müdürleri ve İlçe Müdürlerinin de katıldığı toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Taşkesenligil, “Malum olduğu üzere Korona virüs salgını nedeniyle uzun bir süre yüz yüze yaptığımız toplantıları gerçekleştiremiyorduk. Ancak online sistemle ve cep telefonu aracılığı ile ya da bireysel olarak ikili görüşmeler yapabiliyorduk. Pandemi sürecinin ardından bugün ilk kez şube, ilçe ve yurt müdürlerimizle toplu halde toplantı gerçekleştirerek bir durum değerlendirmesi yaptık. GSİM olarak inşaat halindeki tesislerimizde inşaat çalışmalarına hız verdik. Şu anda Yeni yapılan Sporcu Eğitim Merkezi inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçelerimizde yapımına devam ettiğimiz halı sahalarımızda çalışmalar sürüyor. Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı için Öğrenci Yurtlarımızı yeniden dizayn ediyoruz. Covid-19 sürecinde özellikle gençlik merkezlerimizde siperli maske üretimi nedeniyle yoğun bir çalışma sürecini geride bıraktık. Yurtlarımız da karantina sürecinde yurt dışından gelenlere en iyi şekilde hizmet ulaştırdık. İnşallah bu normalleşme süreci ile birlikte çalışmalarımıza ve faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ‘Spor Her Yerde’ Projesi ile üç haftadır şehrin muhtelif meydanlarında spor branşlarında sosyal mesafe kurallarına da uyarak spor gösterileri yaptıklarını ifade eden Taşkesenligil, “Bu projemiz ile Erzurum’da normalleşme sürecine katkı sunduğumuza ve insanlarımıza bir nebze olsun moral aşıladığımıza inanıyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde Korona virüs sürecinde balkonlarda vatandaşlarımıza spor yaptırarak, hareket etmelerine vesile olduk. 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız ile şehit ailelerine kendi izin günlerinde ‘Şehirler Kültürler ve Yaşlılarımız’ projemiz ile ilimizin tarihi turistik ve spor tesislerini gezdirdik. Abdurrahman Gazi Türbesi ile Tabyalarımızı gezdirdik. Şehitlikleri ziyaret etmelerini sağladık” şeklinde konuştu.

Bu arada Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil Başkanlığında yapılan toplantıya katılan müdürler maske takarak toplantıyı takip ederek, görüşlerini belirttiler.

