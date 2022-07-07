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GSK Türkiye Liderlik Ekibi'nde yeni atamalar

07.07.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSK Türkiye Liderlik Ekibi'nde yeni atamalar

İSTANBUL (AA) - GSK Türkiye'nin Liderlik Ekibi, temmuz ayı itibarıyla gerçekleşen 2 yeni atamayla daha da güçlendi.

Şirket açıklamasına göre, Aşı İş Birimi Direktörü olarak görev almakta olan Cihan Şenturan, Klasik Markalar İş Birimi Direktörü olarak atandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme-Ekonomi bölümünden mezun olan Şenturan, ardından İngiltere'de East Anglia Üniversitesi'nde İş Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. İlaç sektöründe 13 yılı aşkın deneyim sahibi olan Şenturan, 11 yıldır çalıştığı GSK'da saha ve pazarlama ekiplerinde farklı görevler üstlendi.

Solunum ekibi Departman Lideri Esin Tekçe ise GSK Türkiye bünyesindeki çalışmalarını Aşı İş Birimi Direktörü olarak sürdürecek.

İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu olan Esin Tekçe, ardından Bilgi Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamladı. İlaç sektöründe 16 yılı aşkın deneyim sahibi olan Tekçe, 5 yıldır çalıştığı GSK Türkiye ekibinde solunum ekibinde farklı liderlik rollerinde görev aldı.

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