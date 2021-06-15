GSK Türkiye, Sahayı Keşfet programı ile gençlere ilaç sektörünün kapısını aralıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSK Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Kuyucu, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlere yönelik uygulamaya konulan Sahayı Keşfet eğitim programının ilaç sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmak adına önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenecek programa, üniversitelerin son sınıfında okuyan öğrenciler katılabilecek. Başvuru yapan adaylar üzerinden seçim yapılarak katılımcılar belirlenecek.

"GSK Türkiye olarak, eğitim hayatlarının son senesinde kariyerlerine yön vermeyi planlayan öğrencileri mezuniyetleri öncesinde çeşitli eğitimlerle ve değerli yöneticilerimizle bir araya getirerek ilaç sektörüne hazırlık konusunda desteklemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl gençlerden gördüğü büyük ilgi üzerine programımızı bu yıl da sürdürüyoruz. İlaç sektörünü merak eden ve kariyerine bu alanda yön vermek isteyen tüm genç arkadaşlarımızı Sahayı Keşfet projemize başvurmaya davet ediyoruz."

