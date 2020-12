GSO Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) aralık ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve yönetim kurulu üyelerinin katılımları ile videokonferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun da online katıldığı toplantıda GSO’nun kurulması, gelişip büyümesi ve bugünlere gelmesinde büyük paya sahip olan Kurucu Genel Sekreteri Kürşat Göncü’ye, 1989-2020 yılları arasında verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi. Kürşat Göncü ayrıca meclis üyelerinin oyuyla danışma kurulu üyeliğine seçildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO’nun Kurucu Genel Sekreteri Kürşat Göncü’ye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Kürşat Bey’in odamıza vermiş olduğu hizmetler asla unutulmayacak. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz” dedi.

Sanko Üniversite Hastanemizde elim kaza nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileyen Konukoğlu, “Çok üzücü ve yaşadığımız acıyı kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Allah böyle kazaları ne şehrimize ne de ülkemize bir daha yaşatmasın. 2021 yılının felaketlerin ve zorlukların geride kaldığı, herkesin gönlünce bir yıl olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Biz çalışırsak, üretirsek bu ülke daha ileriye gider” diyen Konukoğlu, “Her gün bir gelişimdir. Birlik içerisinde olursak başaramayacağımız konu da yoktur. Tüm zorluklara rağmen bu süreçte üreten, ihraç eden sanayicilerimize, tüm çalışanlarımıza, emek veren, taş üstüne taş koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Aşının gelmesiyle kurallara da uyarak daha iyi günlere ulaşacağımızı yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

GSO içerisinde yapılan değişiklikler olduğunu ve 2021 yılına böyle gireceklerini kaydeden Adnan Ünverdi de, “Odamızın kurulmasında, projelerimizin geliştirilmesi, hayata geçirilmesi ve odamızın bugünlere gelmesinde çok büyük katkıları olan kurucu genel sekreterimiz Kürşat Bey görevi Bülent Şişman’a devrettiler. Kürşat Bey, Odamızın Danışma Kurulunda tecrübeleriyle her zaman bizimle olacaklar. Kendisine yaşam boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bülent Bey’e de yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Yeni yapılanma kapsamında, üyelerimizin sorunlarına yönelik reel çalışmalarımıza da başladık” diyen Ünverdi, şunları aktardı:

“Bu doğrultuda kurumsal iletişim ve üye hizmetleri koordinatörlüğü oluşturduk. Bu koordinatörlüğümüzün altında kurumsal iletişim dairesini, üye deneyim ve memnuniyeti dairesini hayata geçirdik. Bu iki birim aracılığıyla hem kurumlarla, hem de üyelerimizle olan etkileşimi artırmayı hedefliyoruz. Üyelerimize yönelik ziyaretler, birebir görüşmeler, kurumlarla daha fazla iş birliği bu yeni dönemde önceliğimiz olacak. İnşallah bu yeni süreçte kentimize ve ülkemize çok daha güzel hizmetler yapacağız.”

Ayakkabı OSB’de yer konusu çözülüyor

Gaziantep’te ayakkabı sektörünü bir araya toplayacak ve daha iyi koşullarda, katma değeri yüksek üretimler yapılmasını sağlayacak Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde önemli gelişmeler olduğunu belirten Başkan Ünverdi, yer seçimi konusunda Tarım Bakanlığı’na sundukları raporlar ve yürütmüş oldukları çalışmalar neticesinde Ayakkabı İhtisas OSB’nin kurulması için 1 milyon 650 bin metrekarelik mera arazisinin ön onayının Tarım Bakanlığı’ndan alındığı müjdesini verdi.

“Sanayicilerimizin sorunlarının yakın takipçisiyiz”

Pandemi sonrası bazı sektörlere getirilen ihracat kısıtlamalarına dikkati çeken Ünverdi, ülkemizde makarna ve meltblown üretiminde ilk sırada yer alan Gaziantepli firmaların yaşadığı sıkıntılara işaret ederek, ihracattaki engellerin kaldırılması için yürütmüş oldukları çalışmalar hakkında şunları kaydetti:

“Geçen ay Milletvekilimiz Sayın Nejat Koçer’in çabalarıyla makarna ihracatına yasak getirilmesinin önüne geçilmesi için girişimlerde bulunmuştuk. Konu Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a iletilmişti. Geçtiğimiz günlerde bu yasak konusu tekrar gündeme geldi. Sayın Koçer, konuyu yakından takip ederek Sayın Bakanımız ile tekrar görüştü, yasağın uygulamaya konması ertelendi. Konuyu biz de Sanayi Odası da olarak yakından takip ediyor ve ihracatın sürekli açık olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte, başta maske ve cerrahi tulum olmak üzere çeşitli tekstil alanlarında yaygın olarak kullanılmakta olan meltblown kumaşların ihracatı iç piyasadaki ihtiyacın karşılanması için tedbir amaçlı olarak kısıtlanmıştır. 18 mart tarihinden buyana devletimizin aldığı karar neticesinde, meltblown kumaş ihracatı özel izne tabi gerçekleştirilebilmektedir. Bu sebeple ilimizde yüksek miktarda meltblown kumaş üretim kapasitesi oluşmuştur. Sorunun çözümü için çalışmalarımız devam etmekte olup, Milletvekilimiz Sayın Nejat Koçer’in destekleriyle Ticaret Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam etmektedir. İnşallah yakın zamanda da olumlu sonuç almayı bekliyoruz. Sayın milletvekilimize de her iki konuya da göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

İslahiye’de yeni OSB kuruluyor

Adnan Ünverdi konuşmasının devamında, İslahiye’de yeni bir organize sanayi bölgesi kurulacağı bilgisini verdi. Bununla ilgili olarak da yatırımcılardan ön talep formu toplanması istendiğini dile getiren Ünverdi, taleplerin Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve İslahiye Ticaret Odası tarafından alınacağını ifade etti. Kurulacak OSB’nin yer bulmakta güçlük çeken yatırımcılar için yeni bir alternatif olacağını söyleyerek, ilçelere verilen yeni teşviklerin de 1 ocak 2021 itibarı ile başlayacağını hatırlattı.

Pandemiye rağmen Gaziantep’ten rekor ihracat

Gaziantep’in üretim ve ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, 18 aralık itibarı ile Gaziantep’in 2019 yılı toplam ihracatını geçtiğini ve yıl sonu gelmeden rekor ihracata ulaşıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Gaziantep, 2020 Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre ilk 10 il içinde 5. sırada yer aldı. Sigortalı çalışan sayısı 2019 yılı Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 4,6, işyeri sayısı 2019 yılı Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 2,2 artış gösterdi. Toplam sanayi elektrik tüketimi 2019 yılı Ocak-Ekim dönemine göre yüzde 2,8 ve OSB elektrik tüketimi 2019 yılı Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 4,1, OSB’de doğalgaz tüketimi 2019 yılı Kasım ayına göre yüzde 13,3 arttı. Bu rakamlara ulaşılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah kazançlarını bereketli eylesin, yolları hep açık olsun.”

2021 yılının yeni bir başlangıç olması temennisinde bulunan Adnan Ünverdi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Aşı uygulamalarının başlamasıyla birlikte 2021 yılının her alanda yaraların sarıldığı bir toparlanma yılı olmasını ümit ediyorum. Bu vesileyle salgın, deprem ve başka sebeplerle kaybettiğimiz sevdiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum. Hemşehrilerimin ve tüm vatandaşlarımızın 2021 yılını kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum.”