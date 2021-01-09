GSO Başkanı Adnan Ünverdi, 10 Ocak mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, basın mensuplarının her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle görev yaptıklarını belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Adnan Ünverdi, günümüz teknolojileri ile habere ulaşmanın eskiye oranla çok daha kolay hale geldiğini ancak, doğru habere ulaşmakta görsel ve yazılı medyanın büyük bir işlevi yerine getirdiğini kaydetti.

Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisinin bağımsız basın olduğunu kaydeden Ünverdi, “Özgür, objektif ve ilkeli basın toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan basın mensuplarımız, her koşulda büyük bir fedakarlıkla kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Pandemi sürecinde de basın mensuplarımız yaptıkları haberlerle toplumsal duyarlılığa katkıda bulunmuş ve kamuoyunu gelişmelerden haberdar ederek çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesine destek olmuştur. Bu zor dönemde göstermiş oldukları mücadeleden dolayı ayrıca teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum. Bu duygularla milletimizin gören gözü, işiten kulağı olan ve güç koşullarda bile gece gündüz demeden görev yapan basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

