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GSO Başkanı Ünverdi, Antep’i Gaziantep yapan şehit ve gazileri andı

07.02.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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GSO Başkanı Ünverdi, Antep’i Gaziantep yapan şehit ve gazileri andı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Antep’e Gazi unvanının verilişinin yıldönümünü kutlayan GSO Yönetim Kurulu Başkan’ı Adnan Ünverdi, "Gaziantep’e ‘Gazi’lik unvanı verilişinin yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Antep’i Gaziantep yapan tüm geçmişlerimizi, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’e “Gazi” unvanı verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Aziz vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşunda destansı bir mücadele vererek Antep’i Gaziantep yapan şanlı ecdadımızı rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.
"Antep’i Gaziantep yapan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyorum"
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Gaziantep’e “Gazi” unvanı verilişinin üzerinden 1 asır geçtiğini belirten Adnan Ünverdi, “Atalarımız vatan uğruna, bayrak uğruna gazi oldu, şehit oldu ama düşmana geçit vermedi. 11 ay boyunca kadın erkek, genç yaşlı hem yoklukla hem düşmana karşı hiçbir yerden destek almadan mücadele etti. Antep savunmasında 6317 vatan evladı şehit olurken, sadece Antep için değil tüm Anadolu’nun kurtuluşu için büyük bir destan yazıldı. Bu eşi ve benzeri olmayan mücadelenin sonucunda Antep’e ‘Gazi’lik unvanı verilmiş, dünyada ‘Gazi’ unvanına sahip ilk ve tek şehir Gaziantep olmuştur. Antep savunmasındaki şanlı direniş, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, ‘Bu tek Türk şehri hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığıyla kendini kurtardı ve Gazi unvanını hakkıyla, layıkıyla kazandı’ sözleri ile onore edilmiştir. Cesaret, fedakarlık ve kahramanlık timsali bir neslin evlatları olarak, bundan sonra da atalarımızdan aldığımız güçle canımızdan aziz bildiğimiz vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için daha çok çalışacak, aynı ruh ve inançla manevi miraslarına sahip çıkacağız. Binlerce yıllık tarihi, kültürü, sanayisi, ticareti ve zenginlikleriyle Gazi şehrimizi her alanda daha da yukarıya taşıyacak, birlik ve beraberlik içerisinde örnek şehir olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, 100. yılı olması dolayısıyla anlamı çok daha özel olan, Gaziantep’e ‘Gazi’lik unvanı verilişinin yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Antep’i Gaziantep yapan tüm geçmişlerimizi, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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