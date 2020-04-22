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GSO İle İka Arasında İşbirliği Protokolü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.04.2020 16:32 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında, “Gaziantep Makine, Metal Laboratuvarı ve Isıl İşlem Merkezinin Kurulumu Fizibilite Çalışması” projesinin uygulanması kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.GSO’da düzenlenen imza töreninde, protokolü imzalayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz projenin Gaziantep’e hayırlı olmasını diledi.2020 Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenen, “Gaziantep Makine, Metal Laboratuvarı ve Isıl İşlem Merkezi’nin Kurulumu Fizibilite Çalışması” projesiyle Gaziantep ve Türkiye için önemli sektörler olan makine, metal ve medikal sanayi sektörüne destek verilmesi amaçlanıyor.

GSO İle İka Arasında İşbirliği Protokolü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında, “Gaziantep Makine, Metal Laboratuvarı ve Isıl İşlem Merkezinin Kurulumu Fizibilite Çalışması” projesinin uygulanması kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.
GSO’da düzenlenen imza töreninde, protokolü imzalayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz projenin Gaziantep’e hayırlı olmasını diledi.
2020 Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenen, “Gaziantep Makine, Metal Laboratuvarı ve Isıl İşlem Merkezi’nin Kurulumu Fizibilite Çalışması” projesiyle Gaziantep ve Türkiye için önemli sektörler olan makine, metal ve medikal sanayi sektörüne destek verilmesi amaçlanıyor. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, her türlü koşulda Gaziantep ve dolayısıyla Türkiye için üretmeye devam ettiklerini belirterek, “Yaşadığımız süreçte görüyoruz ki makine, metal ve medikal sanayi sektörü tüm dünya için çok önemli. Biz de bu noktadan hareketle İpekyolu Kalkınma Ajansımız ile bu proje kapsamında işbirliği yaptık. İnşallah proje sonunda güzel çıktılar elde edeceğiz. İpekyolu kalkınma Ajansı bugüne kadar birçok projemize destek oldu. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
İKA olarak bölgede çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüklerini dile getiren İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da, “Bölgesel girişim sermayesinin desteklenmesine yönelik birçok alanda çalışma yürütüyoruz. Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te İKA olarak yaşam kalitesi yüksek, beşeri sermayesi güçlü, rekabetçi ve yenilikçi bir bölge hedefliyoruz. Bölgemizin kalkınmasında önemli bir misyon üstlenen ajansımız, bölgenin gelişmiş sanayi gücünün özellikle, makine, metal ve medikal ürünler konusunda Türkiye’nin dışarıya bağımlılığının azaltılması anlamında önemli bir potansiyele sahip. Bu proje de bu manada çok önemli. Kentimize ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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