GSO-MEM Covıd-19 güvenli hizmet belgesi aldı

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uluslararası niteliğe sahip “COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” aldı.

COVID-19 salgının ülkemizde görülmeye başlaması ile birlikte bütün tedbirlerin alındığı GSO-MEM’de, kamu tarafından salgınla mücadelede alınan kararlar kapsamında; kursiyerler ve çalışanların sağlığını korumak, güvenilir ve hijyenik ortamda hizmet sunmak, yapılan çalışmaları belgelendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla TSE’ye müracaatta bulunuldu.

COVID-19 salgınının ilk yayılım sürecinde verilen hizmetlerin aksamaması için esnek çalışma modeliyle kursiyerlere eğitimler verildi. Titizlikle alınan önlem ve tedbirler çerçevesinde yürütülen sürecin ardından TSE tarafından 1 Eylül 2020 tarihinde yapılan denetimler sonucu tam not alan GSO-MEM’e, TSE tarafından uluslararası kalite belgesi niteliğine sahip “COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” verildi.

GSO-MEM

Gaziantep 2’nci OSB’de 11 bin 500 metrekare alanda kurulan GSO-MEM, Gaziantep sanayisinin ihtiyacı olan meslek edindirme ve meslek geliştirme eğitimlerinin yanı sıra çeşitli seminer, konferans ve toplantılara da ev sahipliği yapıyor.

Merkez içerisinde, mesleki eğitim atölyeleri, laboratuvarlar ve idari eğitim salonları bulunuyor. Merkezde, meslek sahibi olmak isteyen gençler, kadınlar engelliler, göçle Gaziantep’e gelen ve dezavantajlı gurup olarak nitelendirilebilecek tüm işsizlere eğitimler veriliyor. Merkezde, çeşitli meslek alanlarında kalifiye eleman sıkıntısı yaşayan işletmeler, hayat boyu öğrenme kavramını destekler nitelikte bireysel niteliklerini geliştirmek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak isteyen kişiler, mevcut çalışma alanlarından memnun olmayıp farklı mesleklerde kendilerini geliştirerek daha fazla gelir elde etmek isteyen kişiler de eğitim alabiliyor. GSO Mesleki Eğitim Merkezi, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ‘Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ olarak da hizmet veriyor.

