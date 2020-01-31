YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GSO-MEM’de model fabrika değerlendirme toplantısı

GSO-MEM’de model fabrika değerlendirme toplantısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.01.2020 19:07 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından yapımı devam eden Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesi ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez’in katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) düzenlenen toplantıya, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından yapımı devam eden Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesi ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez’in katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) düzenlenen toplantıya, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Uygulamaları Dairesi Bşk. Dr. Mustafa Kemal Akgül, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferhat Güvel, UNDP Proje Yöneticisi Ezgi Arslan ile ilgili kurumlardan temsilciler katıldı.
Model Fabrika projesinin mevcut durumu, detayları ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların konuşulduğu toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantı sonunda GSO-MEM’de yer alan atölyeleri gezen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve beraberindeki heyete GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi bilgi vererek yapılan çalışmaları anlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Gaziantep Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:36
Akşam
18:00
Yatsı
19:17

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Elit Eczanesi
Sehitkamil
Güven Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Prof. Dr. Acar Baltaş SANKO okullarında söyleşi yapacak

Prof. Dr. Acar Baltaş SANKO okullarında söyleşi yapacak

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Travesti kardeşe hastanede 3 kurşun

Travesti kardeşe hastanede 3 kurşun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.