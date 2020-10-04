YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GSO-MEM’den ücretsiz solar enerji fizibilite fırsatı

GSO-MEM’den ücretsiz solar enerji fizibilite fırsatı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.10.2020 15:13 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile birlikte yürüttüğü REMI Projesi kapsamında konut, site, işyeri, fabrika sahipleri ve kamu kurumu binaları için ücretsiz solar enerji fizibilite raporu hazırlayacak.GSO-MEM bünyesinde güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik eğitim alan kursiyerler, girişimci olma yönünde ilerliyor.

GSO-MEM’den ücretsiz solar enerji fizibilite fırsatı

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM), Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile birlikte yürüttüğü REMI Projesi kapsamında konut, site, işyeri, fabrika sahipleri ve kamu kurumu binaları için ücretsiz solar enerji fizibilite raporu hazırlayacak.
GSO-MEM bünyesinde güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik eğitim alan kursiyerler, girişimci olma yönünde ilerliyor. REMI Projesi kapsamında solar eğitimi alan kursiyerler arasından seçilen 30 başarılı isim, girişimcilik ve start up kurma eğitimlerinin yanı sıra konut, işyeri, fabrika ve kamu kurumlarına yönelik fizibilite raporu hazırlama eğitimleri alacak. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler danışmanlarının koordinasyonunda yürütecekleri 10 günlük saha çalışması sırasında isteyen bina sahiplerine ücretsiz olarak fizibilite raporu hazırlayacak.
BAŞVURULAR GSO-MEM’E YAPILACAK
Sınırlı sayıda bina için yapılacak ücretsiz fizibilite çalışmasından yararlanmak isteyen bina sahiplerinin GSO-MEM’in www.gsomem.com.tr adresli web sitesinden BAŞVURU FORMUNU doldurup info@gsomem.com.tr adresine göndermeleri gerekiyor. Başvurular 16 Ekim 2020 tarihine kadar yapılabilecek.
SINIRLI SAYIDA FİZİBİLİTE YAPILACAK
GSO-MEM, gelen talepler arasından değerlendirme yapıp sınırlı sayıda yapı sahibine bu hizmeti ücretsiz olarak verecek. Hazırlanacak fizibilite raporu sayesinde bina sahipleri güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik solar
panel yatırım maliyetini ve yatırımın getireceği faydaları öğrenmiş olacak.
HANGİ TÜR YAPI SAHİPLERİ BAŞVURACAK?
GSO-MEM’in ücretsiz solar enerji yatırımı fizibilite raporu hizmetine, binalarına solar panel kurmak isteyen özel konut, konut sitesi, işyeri, fabrika sahipleri ve kamu kurumu binası yönetimleri başvurabilecek.
REMI PROJESİ NEDİR?
Gaziantep Sanayi Odası, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliği ile yürüttüğü GIZ-REMI projesi ile güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi eğitimleri vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Güneş Panelleri ve Fotovoltaik sistemleri Kurulum Bakım ve Onarımı" müfredatına uygun olarak gerçekleştirilen proje kapsamında çok sayıda Türk ve Suriyeli kursiyere eğitim verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Denizlispor, Konya hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Konya hazırlıklarını tamamladı
Antalya'da kuş gözlemi etkinliği düzenlendi
Antalya'da kuş gözlemi etkinliği düzenlendi
Erzincan’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Erzincan’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Gaziantep Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:02
Sabah
06:22
Öğle
12:24
İkindi
15:42
Akşam
18:17
Yatsı
19:31

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Demir Eczanesi
Sehitkamil
Emek Ensar Eczanesi
Sehitkamil
Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
Nisa Koçak Eczanesi
Sehitkamil
Nur Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Fırlattığı bıçak oğlunun boğazına saplandı
Fırlattığı bıçak oğlunun boğazına saplandı
Kürtajla aldırılan bebeği için katliam yaptı
Kürtajla aldırılan bebeği için katliam yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.