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GSO Sani Konukoğlu’nu unutmadı

15.01.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu’nun vefatının 27’nci yıldönümü nedeniyle açıklama yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, merhum Sani Konukoğlu’nun, kentimiz ve ülkemiz için yaptıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in ve ülke sanayisinin bugünlere gelmesinde merhum Sani Konukoğlu’nun yaptığı çalışmaların büyük önemi olduğunu belirterek, devraldıkları bayrağı daha yukarı taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Kurucu Başkanı Sani Konukoğlu’nun vefatının 27’nci yıldönümü nedeniyle açıklama yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, merhum Sani Konukoğlu’nun, kentimiz ve ülkemiz için yaptıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.
GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in ve ülke sanayisinin bugünlere gelmesinde merhum Sani Konukoğlu’nun yaptığı çalışmaların büyük önemi olduğunu belirterek, devraldıkları bayrağı daha yukarı taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti. Ünverdi, "Ülkemizin kalkınması, sanayimizin güçlenmesi ve gelişmesinde büyük hizmetleri bulunan, ebediyete irtihal etmiş tüm sanayicilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gaziantep sanayisinin geldiği noktayı başta rahmetli Sani Konukoğlu olmak üzere değerli sanayici büyüklerimize borçluyuz. Bizler de kendilerinden aldığımız güç ve inançla çalışmaya devam edecek, devraldığımız bayrağı daha da yukarı taşıyarak bizden sonraki nesillere teslim edeceğiz” dedi.
Sani Konukoğlu’nun ileri görüşlülüğü ve girişimciliğine dikkati çeken Adnan Ünverdi, "Sani Konukoğlu yenilikçi anlayışa sahip çok değerli bir büyüğümüzdü. 1950’li yıllarda Gaziantep’te el tezgahlarını motorlu tezgaha dönüştürmesi bunun en güzel örneklerindendir. O günün koşullarında temelini attığı yatırımların bugün geldiği nokta ortadadır. Sanayimize ve ülkemize kattığı değerlere, yolumuzu aydınlatan ilkelerine Sanayi Odası olarak bizler de sahip çıkacak ve bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Yeni üretim modelleri geliştirecek, günümüz teknolojilerine ve gelişmelerine uygun bir anlayışla şehrimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Bu duygularla, Gaziantep Sanayi Odası’nın kurulmasına öncülük eden, odamızın kurucu başkanı ve 1989-1990 yılları arasında ilk yönetim kurulu başkanlığı görevini yapmış merhum Sani Konukoğlu’nu aramızdan ayrılışının 27’nci yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

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