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  4. GSO’da ’Akkuyu Nükleer Güç Santrali Tedarikçi Toplantısı’ yapılacak

GSO’da ’Akkuyu Nükleer Güç Santrali Tedarikçi Toplantısı’ yapılacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası’nda 15 Ocak Çarşamba günü Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasında ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO) 15 Ocak Çarşamba günü saat 14.00‘da Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşasında ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik ilgili firmaların katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

GSO’da ’Akkuyu Nükleer Güç Santrali Tedarikçi Toplantısı’ yapılacak

Gaziantep Sanayi Odası’nda 15 Ocak Çarşamba günü Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasında ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.
Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO) 15 Ocak Çarşamba günü saat 14.00‘da Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşasında ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik ilgili firmaların katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. GSO Meclis Salonu’nda yapılacak toplantıda Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin inşasında ihtiyaç duyulan malzemelerin neler olduğu, malzeme alımında izlenecek yol ve gerekli şartlar, ödeme planları gibi konularda yetkililer tarafından sunum eşliğinde bilgi verilecek.
Günümüzde firmaların yüksek teknolojili, katma değeri yüksek ürün üretimler yapması gerektiğini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, oda olarak Gaziantep sanayisinin rekabet gücünü artıracak çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Sanayide teknolojik dönüşümü sağlayabilmek için GSO bünyesinde KOBİ Geliştirme ve Sanayi Dönüşüm Birimi’ni kurduklarını dile getiren Ünverdi, “Bu birimimiz faaliyetlerine başlamış durumda. KOBİ Geliştirme ve Sanayi Dönüşüm Dairesi’nin kurulmasının amacı firmalarımızın mevcut üretimlerine mühendislik, AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları ile daha katma değerli ve teknolojisi yüksek üretimler yaparak endüstri 4.0 seviyesinde ürün geliştirmek ve teknolojisi yüksek ürünlerin Gaziantep’te üretilmesine destek olmaktır. Savunma sanayi, medikal sanayi gibi farklı sektörlere yönelik üretim yapabilecek düzeydeki firmalarımızda bu üretim disiplinini oluşturmak istiyoruz” dedi.
Sanayinin farklı alanlardaki iş yapma potansiyelini geliştirmek amacıyla Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Tedarikçi Toplantısı’nı düzenlediklerini kaydeden Ünverdi, “Gaziantep firmalarımızın da proje tedarik listesinde yer alması için, tedarik edilecek malzemeler ve alım yöntemlerinin anlatılacağı bu toplantıya büyük önem veriyoruz. Bu toplantıya üyelerimizin katılımı oldukça önemlidir. Toplantıda Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin inşasında ihtiyaç duyulan malzemelerin neler olduğu, bu malzemelerin tedarik yöntemleri gibi konularda bilgi aktarılacak. Firmalarımızın toplantıya katılım sağlayarak tedarikçi havuzuna girmeleri büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

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