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GSO’dan 15 Temmuz mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.07.2020 13:02 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birliğini bozmaya kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullandı.Ünverdi, mesajındayayımladığı mesajında “15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı aziz milletimiz büyük bir destan yazmıştır.

GSO’dan 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birliğini bozmaya kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullandı.
Ünverdi, mesajındayayımladığı mesajında “15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı aziz milletimiz büyük bir destan yazmıştır. O karanlık gecede genç yaşlı, kadın erkek demeden darbecilere karşı yollara düşmüş, meydanlara inmiş, tankın önünde durmuş, kurşunlara karşı gövdesini siper ederek hainlere büyük bir hüsran yaşatmıştır. Gazi şehrin evlatları da örnek bir mücadele sergilemiştir. Bugün de milli birliğimiz ve ülkemizin bekası için şanlı ordumuz ve güvenlik güçlerimiz bölücü terör örgütlerine karşı gerek sınırlarımız içerisinde, gerekse sınır ötesinde operasyonlarını sürdürmekte, yerli ve milli teknolojilerle hainlere göz açtırmamaktadır. Hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinden sonra da ülkemiz, ekonomiden teröre kadar saldırı ve manipülasyonlara maruz kalmış, türlü imtihanlardan geçmiş, hepsini de aziz milletimizin cesareti ve basiretiyle, birlik ve beraberlik içerisinde atlatmayı başarmıştır. Tüm dünya artık şunu çok iyi bilmektedir ki, Türk insanı şehit olur, gazi olur ama asla hürriyetinden taviz vermez, zulme rıza göstermez. Bizi bölmeye, kardeşliğimizi bozmaya, demokrasimizi yok etmeye kimsenin gücü yetmez" ifadelerine yer verdi.
İçinde bulunan zor süreci de hep beraber aşılacağını ifade eden Ünverdi’nin mesajında, "Devletimiz tarafından salgın sürecinde de birçok ülkeye öncelikli ihtiyaçlar olan medikal malzemeleri gönderilmiş, bin yıllık medeniyetimizin insana verdiği değer bir kez daha gözler önüne serilmiş, asil milletimizin vakur duruşunu tüm dünya bir kez daha görmüştür. Bu zor günleri de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inancım tamdır. Bu duygularla 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün dördüncü yılında, vatanımız, bayrağımız ve milletimizin bekası için şehadete yürümüş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Şehit ve gazilerimizin ailelerine Rabbimden sabır diliyor, saygılarımı iletiyorum" denildi.

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Sehitkamil
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