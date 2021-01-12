GSO’dan eğitime tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan tablet kampanyası kapsamında Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) gönderilen 55 adet tablet bilgisayar imzalanan protokol ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Protokol, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından imzalandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, “Temennimiz pandeminin bir an önce sona ermesi ve normal eğitim düzenine geçilmesidir. Çocuklarımız okul günlerini çok özlediler ancak, bu süreci de uzaktan eğitim ile en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Bu noktada tablet kullanımı çok daha fazla önem kazandı. Bu çalışmaya öncülük eden başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de, “İnşallah çocuklarımız bir an önce sınıflarına kavuşurlar. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte çocuklarımızın derslerine devam edebilmelerinde tablet kullanımı büyük önem taşıyor. TOBB’a, Gaziantep Sanayi Odası’na ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

