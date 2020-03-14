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GSO’dan fırsatçılara geçit yok

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.03.2020 09:54 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı yazılı açıklamada, “Oda olarak 81 ildeki oda ve borsalarımızla birlikte ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştırmaya başlayacağımızı ve gerekli yasal işlemleri yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı tedbirler aldıklarını belirten Ünverdi, “Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız.

GSO’dan fırsatçılara geçit yok

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı yazılı açıklamada, “Oda olarak 81 ildeki oda ve borsalarımızla birlikte ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştırmaya başlayacağımızı ve gerekli yasal işlemleri yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.
Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı tedbirler aldıklarını belirten Ünverdi, “Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Dünyanın felaketlerle boğuştuğu bir dönemde, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz böylesi bir süreçte, bu tür uygulamalar milletimizde hem derin yaralar açmakta, hem de mağduriyetlere sebebiyet vermektedir. Bu sebeple konuya hassasiyetle eğilecek, fırsatçılara fırsat vermeyeceğiz. Fırsatçılara karşı gereken uygulamaları yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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