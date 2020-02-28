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GSO’dan İdlip saldırısına tepki

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.02.2020 19:10 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yayımladığı mesajda, "İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum.

GSO’dan İdlip saldırısına tepki

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yayımladığı mesajda, "İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Adnan Ünverdi’nin mesajında, "Suriye’nin İdlib kentinde Suriye rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit olmuştur. Ülkemizin sınırlarını koruması, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkıdır. Maalesef 2011 yılından buyana Suriye’de insanlık suçu işlenmeye devam etmektedir. Bu zulmün önüne geçilmesi, ülkemizin güvenliği ve bölgemizin istikrarı için devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin atacağı her türlü adımın yanındayız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. İnşallah tek yürek olup bu zor günleri de birlikte atlatacağız” ifadelerine de yer verildi.

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