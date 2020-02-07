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GSO’dan PENTEX Fuarı’na alım heyeti organizasyonu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.02.2020 18:30 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Hazır Giyim İhracat Takımı UR-GE Projesi kapsamında, 9.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Hazır Giyim İhracat Takımı UR-GE Projesi kapsamında, 9. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’na alım heyeti organizasyonu düzenledi.
Organizasyon kapsamında 15 kişilik Rus alım heyeti 9. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’nda stantları ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Heyet, fuarda standı olan 100’den fazla firma ile ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.
Heyet, programın ikinci gününde, UR-GE Hazır Giyim İhracat Takımı Projesi’nde yer alan triko üreticisi firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirerek UR-GE firmalarının ürünleri hakkında bilgi aldı.
Üçüncü gün organizasyonları kapsamında üretici firmalara ziyarette bulunan Rusya heyeti, firma sahipleri ile bir araya gelerek üretimleri yerinde inceledi.
Etkinliğin sonunda UR-GE Hazır Giyim İhracat Takımı UR-GE Projesi’ne üye olan birçok firma Rusya-Türkiye ihracatına ciddi katkılar sağlayabilecek görüşmeler ikili ticaret anlaşmaları imzaladı.
GSO’ya ziyaret
Programları kapsamında Gaziantep Sanayi Odası’na da ziyarette bulunan heyet GSO Yönetim Kurulu’na organizasyon için teşekkür etti.
PENTEX Fuarı’nda ve diğer toplantılarda güzel sonuçlar elde ettiklerini belirten alım heyetinde yer alan firma temsilcileri gezdikleri firmaların üretimlerini de çok beğendiklerini kaydettiler.
Heyete Gaziantep’in sanayisi, üretimleri ve ticari yapısı hakkında bilgiler vererek, GSO’nun projelerini anlatan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Umarım her şey gönlünüzce olmuştur. Bundan sonrada düzenlediğimiz fuarlarımızda sizleri aramızda görmek isteriz. Bundan sonraki süreçte ticari işbirlikleri izi daha da geliştiririz. Ben de ziyaretiniz için teşekkür ediyor çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

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