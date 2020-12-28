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GSO’nun yılbaşı hediyesi GAGİAD ormanına fidan bağışı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.12.2020 16:43 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından meclis, danışma, disiplin ve yönetim kurulu üyelerinin her biri için Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Hatıra Ormanı’na 10’ar adet fidan bağışında bulunuldu.Pandemi sebebiyle bu yıl meclis üyeleriyle bir araya gelemediklerini, yılbaşı hediyesi olarak GAGİAD ormanına 10’ar adet fidan bağışladıklarını kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaşam kaynağımız olan doğayı sevmenin ve gelecek nesillere doğa sevgisini aşılamanın önemine vurgu yaptı.

GSO’nun yılbaşı hediyesi GAGİAD ormanına fidan bağışı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından meclis, danışma, disiplin ve yönetim kurulu üyelerinin her biri için Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Hatıra Ormanı’na 10’ar adet fidan bağışında bulunuldu.
Pandemi sebebiyle bu yıl meclis üyeleriyle bir araya gelemediklerini, yılbaşı hediyesi olarak GAGİAD ormanına 10’ar adet fidan bağışladıklarını kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yaşam kaynağımız olan doğayı sevmenin ve gelecek nesillere doğa sevgisini aşılamanın önemine vurgu yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğaya olan sevgisi ve hassasiyetine işaret eden Adnan Ünverdi, “Büyük Önder Atatürk’ün, Atatürk Orman Çiftliği için kullandığı, ’Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle ağaçlandırınız ki kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu fark etsin’ sözleri ve ‘Dal kesilmeyecek, köşk kaydırılacak!’ diyerek, çınar ağacının dallarını kestirmek yerine Yalova’daki yazlık köşkünü raylar üstünde taşıtması tüm dünyaya örnek olmuş, doğanın ve yeşilin önemini bizlere en güzel şekilde anlatmıştır. GSO yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile birlikte bizler de bu anlayışla meclis üyelerimize böyle bir hediyemiz olsun istedik. Binbir rengini cömertçe sunan, yaşam kaynağımız bu güzel topraklara bir nebze katkımız olabiliyorsa ne mutlu hepimize. Bize bu imkanı veren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer nezdinde yönetim kuruluna, üyelerine ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GSO’nun yılbaşı hediyesi GAGİAD ormanına fidan bağışı

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