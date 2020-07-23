GTB başkanları basın bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Basında Sansürün Kaldırılışının 112’nci yıl dönümü ve “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Basının; doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla toplumun bilgilendirilmesi noktasında önemli bir misyon üstlendiğini belirten GTB Başkanları, “24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmakta. Haber, düşünce ve bilgiyi tarafsız bir şekilde kamuoyuyla paylaşarak toplumu aydınlatma görevi üstlenen basın, aynı zamanda milletin müşterek sesi ve vicdanını temsil etmekte. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Basın, milletin müşterek sesidir” veciz ifadesiyle basının bu konudaki görev ve sorumluluğunu en güzel şekilde belirtmiştir. Dünyanın en zor ve en saygın mesleklerinden birini yer ve zaman mefhumu gözetmeksizin icra eden basın mensuplarımız bu bağlamda büyük bir azim ve fedakarlık örneği sergilemekte. Gerek yerel gerekse ulusal mecrada yaptıkları haber ve tanıtımlarla şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesine önemli katkılar sunan basın mensuplarımızın çalışma şartlarının iyileşmesi ve yaşam koşullarının uluslararası standartlarda yer alması en büyük temennilerimiz arasında yer almakta. Bu duygularla başta Gaziantep’te görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere, tüm basın camiasının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, görevleri başında şehit olan basın mensuplarımızı ise rahmetle anıyoruz” dedi.

