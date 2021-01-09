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GTB başkanları Gazeteciler Günü’nü kutladı

09.01.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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GTB başkanları Gazeteciler Günü’nü kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, yayımladıkları kutlama mesajında, toplumun aydınlanması, doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması noktasında önemli bir görev üstlenen gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.Gazetecilerin, saygın bir mesleğin neferleri olarak, milletin hür sesi ve vicdanını temsil ettiğini kaydeden GTB başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:"Demokratik toplumların en önemli unsurlarından birisi hiç kuşkusuz tarafsız ve ilkeli basın yayın kuruluşları ile gazetecilerdir.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, yayımladıkları kutlama mesajında, toplumun aydınlanması, doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması noktasında önemli bir görev üstlenen gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.
Gazetecilerin, saygın bir mesleğin neferleri olarak, milletin hür sesi ve vicdanını temsil ettiğini kaydeden GTB başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Demokratik toplumların en önemli unsurlarından birisi hiç kuşkusuz tarafsız ve ilkeli basın yayın kuruluşları ile gazetecilerdir. Bu anlamda gazeteciler objektif habercilik anlayışıyla demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ”Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir ” veciz sözleriyle basının bir millet için önemine vurgu yapmıştır. Temel evrensel değerler ışığında, kişi hak ve hürriyetlerini gözeterek; doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla hareket eden basın mensuplarımız zor ve mesuliyetli bir görevi icra etmektedir. Halen etkileri devam eden pandemi sürecinde de toplumsal bilincin oluşturulmasında ve gelişmelerin kamuoyuna sağlıklı bir şekilde aktarılmasında gazetecilerimiz etkin bir rol almıştır. Bu dönemde gösterdikleri üstün gayret ve çaba için kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Görev ve sorumluluklarından hiçbir zaman imtina etmeyen basın mensuplarımız yaptıkları çalışmalarla her türlü saygı ve takdiri fazlasıyla hak etmektedirler. Görev yaptıkları şehirlerin sosyal ve kültürel alanda tanıtımlarına da katkılar sunan başta yerel medyamızın güzide çalışanları olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazetecileri Gününü’ kutluyor, meslek yaşantılarında başarılar diliyoruz."

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