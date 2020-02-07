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GTB Başkanları Gaziantep’e gazilik unvanı verilişinin 99. yılın kutladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Gaziantep’e ‘Gazilik’ unvanı verilişinin 99.

GTB Başkanları Gaziantep’e gazilik unvanı verilişinin 99. yılın kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Gaziantep’e ‘Gazilik’ unvanı verilişinin 99. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
İşgal kuvvetlerine karşı canları pahasına mücadele vererek, tüm yokluk ve zorluklara karşı vatan topraklarını 11 ay boyunca müdafaa eden Anteplilerin, kurtuluş destanını tarihe altın harflerle nakşettiğini belirten GTB Başkanları, 99 yıldır şan ve şerefle taşınan Gazilik unvanının, şehrin kahramanlık destanının en büyük onur nişanesi olduğunu kaydettiler.
Gaziantep’in, Gazilik unvanını ebediyen büyük bir gurur ve şerefle taşıyacağını belirten GTB Başkanları, mesajında şu ifadelere yer verdiler, “Düşman güçleri tarafından kuşatılan şehri, 11 ay boyunca dışarıdan hiçbir yardım almadan kahramanca müdafaa eden ve bu uğurda 6317 vatan evladını şehadete uğurlayan kahraman ecdadımız, Antep savunması ile vatanını kendi canından aziz bilen bir milletin her türlü zorluğun üstesinden geleceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Antep savunması, tarihte örneğine pek rastlanılmayan bir direniş destanıdır. Bir tarafta silah ve mühimmat bakımından çok daha güçlü ve düzenli bir ordu, diğer tarafta ise elinde hiçbir silahı bulunmayan, yüreğinden başka ortaya koyabileceği hiçbir şeyi olmayan sivil halk. 11 ay boyunca, 7’den 70’e yaşlı, kadın, çocuk demeden düşmana karşı koyan yiğit Gaziantep halkı, inanmış vatan aşkıyla yanan korkusuz bir yüreğin en güçlü ordular karşısında dahi mutlaka muzaffer geleceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Milli mücadele döneminde nüfusunun neredeyse dörtte birini şehit veren Antep halkı, göstermiş olduğu bu yüksek azim ve cesaret örneğiyle aziz milletimizin gönlünde de hiçbir zaman unutulmayacak iz bırakmıştır. Şahinbeyleri, Şehitkamilleri, Karayılanları ve isimsiz nice kahramanlarıyla destanlar yazan Anteplilerin göstermiş olduğu bu taktire şayan direniş, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde şehre "Gazi" unvanı verilerek taçlandırılmıştır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Ben Antepliler’in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar’ sözüne de mazhar olan Gaziantepliler, Gazilik onurunu ve şerefini İstiklal Madalyası ile birlikte 99 yıldır ilk günkü heyecanla göğsünde taşımakta ve bundan sonra da ebediyen taşımaya devam edecektir. Gaziantep halkına Gazilik gururunu yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Antep’i Gaziantep yapan tüm aziz şehit ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz”.

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