GTB başkanlarından Antep fıstığına destek talebi

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep fıstığı sektör temsilcilerinden oluşan heyetle birlikte, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’yi ziyaret etti.

Antep fıstığına tarımsal ürün desteği sağlanması hususunda, GTB tarafından hazırlanan raporu Bakan Yardımcısı Nebati’ye sunan GTB Başkanları, Antep fıstığının bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katkılar, sektörde yaşanan sorun ve çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulundular.

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, GTB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özmen ve GTO Meclis Üyesi Müslüm Yüksel’in hazır bulunduğu toplantıda konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Antep fıstığına tarımsal ürün desteği verilmesinin önemine dikkat çekti.

Ürüne tarımsal destek verilmesinin üreticiyi teşvik edeceği gibi, kayıt dışılığın önüne geçilmesine de katkı sunacağını ifade eden Tiryakioğlu, “Gaziantep başta olmak üzere Türkiye’nin 27 farklı il ve ilçesinde on binlerce kişiye ekmek kapısı olan Antep fıstığı, destekleme programının dışında kalmasından dolayı üretici ve işletmeciler çeşitli sorunlarla karşılaşmakta. Antep fıstığı üretim miktarının artırılarak bölge ve ülke ekonomisine olan katma değerin istenen seviyeye çıkarılması için atılacak en önemli adımı Antep fıstığına prim desteği verilmesi olarak görmekteyiz” dedi.

Ürüne destek sağlanmasının sektörde kayıt dışı ekonomiyi önemli ölçüde engelleyeceğine işaret eden Tiryakioğlu, “İlk bakışta fıstığa verilecek prim desteği önemli bir gider kalemi gibi görünse de yapılan kâr zarar hesaplamalarına bakıldığında ürünün tümünün kayıt altına alınması ile devletin alacağı stopaj ve BAĞ-KUR primi ile kara geçeceği net bir şekilde görülmekte” dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise en az fındık kadar stratejik öneme sahip olan Antep fıstığının, üretiminin artırılması ve çiftçinin daha fazla fıstık üretimine yönlendirilmesi için kilo başına veya fındıkta olduğu gibi dekar başına 170 TL alan bazlı gelir desteği verilmesinin elzem olduğunu dile getirdi.

Gaziantep ve ilçelerinin yanı sıra Siirt, Şanlıurfa, Adıyaman il ve ilçelerinde yüksek miktarda üretimi yapılan Antep fıstığının, destekleme ile önemli bir gelişim aşaması kaydederek katma değerinin daha da artacağını savunan Akıncı, Antep fıstığına ürün bazında destekleme verilmesi konusunda gerekli düzenlemelerin gündeme alınmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.



