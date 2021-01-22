GTB coğrafi işarette zirvede

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye’nin 627 coğrafi işaretli ürününden 261’inin tescilinin TOBB’a bağlı oda ve borsalar tarafından alındığını belirterek, GTB’nin 14 ürünle Türkiye’de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescili yaptıran ticaret borsası olduğunu ifade etti.

2020 yılı itibariyle Türkiye’de coğrafi işaretli ürün sayısının 627’ye ulaştığını, Gaziantep’in ise toplan 37 ürünle bu sıralamada ilk sırada yer aldığını vurgulayan GTB Başkanı Akıncı, gastronomi kenti Gaziantep’i bu listede 30 ürünle Şanlıurfa ve 22 ürünle İzmir’in takip ettiğini söyledi. Tescil çalışmalarında TOBB’a bağlı oda ve borsaların önemli bir görev üstlendiğine işaret eden Akıncı, “Ülke genelinde korunmak üzere kayıt altına alınan 627 coğrafi işaretli üründen 261’inin tescili oda ve borsalarımız tarafından alındı. Bu rakam toplam tescilli ürün sayısının yüzde 42’sine tekabül etmekte. 2021 yılı içerisinde bu sayının katlanarak artmasını bekliyoruz” dedi. Gaziantep’in yeni coğrafi işaret tescil başvurusunda da ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Akıncı, “Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili için şu ana kadar yapılan yeni başvuru sayısı 675 oldu. Bu başvuruların 236 adeti oda ve borsalarımız tarafından gerçekleştirildi. Gaziantep Ticaret Borsası olarak 14 tescilli ürünümüze ek olarak şehrimizin geleneksel ürünlerinden 9’u için de başvuruda bulunduk. Yeni tescil başvurusu sayısı bakımından da Gaziantep Ticaret Borsası olarak ilk sırada yer almaktayız” diye konuştu.

Antep Lahmacununun Avrupa Birliği tescili alması için gerekli başvuruları tamamladıklarını anımsatan Akıncı, amaçlarının Antep Baklavasından sonra Antep Lahmacununu da AB tescilli ürünler arasına katmak olduğunu söyledi.

Akıncı, ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların iş birliğiyle Gaziantep’ten 57 geleneksel ürün için tescil başvurusu yapıldığını sözlerine ekledi.

Coğrafi işaret tescil belggesi GTB tarafından alınan ürünlerin listesi ise şöyle:

"1-Antep Tırnaklı Pidesi (Mahreç İşareti), 2- Gaziantep Lahmacunu (Mahreç İşareti), 3-Antep Fıstık Ezmesi (Mahreç İşareti), 4-Antep Firiği (Menşe Adı), 5-Antep Bulguru (Mahreç İşareti), 6-Antep Köy Kahkesi (Mahreç İşareti), 7-Antep Peyniri (Menşe Adı), 8-Antep Muskası (Mahreç İşareti), 9- Antep Kuruluk Patlıcanı (Menşe Adı), 10- Antep Kurabiyesi (Mahreç İşareti), 11- Antep Meyan Şerbeti (Mahreç işareti), 12-Antep Oğuzeli Narı (Menşe Adı), 13- Antep Pekmezi (Mahreç İşareti) 14-Antep Urmu Dut Şurubu (Menşe Adı)."

