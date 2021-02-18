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  4. GTB ve Servi Erdemoğlu MTA Lisesi arasında ‘okul-sanayi’ iş birliği protokolü

GTB ve Servi Erdemoğlu MTA Lisesi arasında ‘okul-sanayi’ iş birliği protokolü

18.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
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Nitelikli iş gücünü, yeni teknik ve yöntemlerle geliştirmeyi hedefleyen iş birliği protokolü, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Okul Müdürü Kıymet Taş tarafından imza altına alındı.İş birliği protokolü imza töreni sonrası konuşan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, meslek liselerinin geleceğin girişimcileri ve yüksek teknoloji alanında başarılı bireylerin yetişmesi noktasında önemli bir görev ve sorumluluk üstlendiğini söyledi.Meslek liseleri ile deneyim ve yeterliliklerin artırılmasına yönelik atılacak ortak somut adımların özel sektörün ihtiyaç duyduğu dinamik ve nitelikli iş gücünün gelişmesine katkı sunacağını aktaran Akıncı, teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra iş sahalarını yakından tanıma fırsatı bulacak öğrencilerin mezun olduklarında, ara eleman değil, aranan eleman olacaklarını ifade etti.Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapılan ’Okul-Sanayi İş Birliği’ protokolü kapsamında ‘Gaziantep Ticaret Borsası Eğitim Atölyesi’ni hayata kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Akıncı, “Bu protokol çerçevesinde Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi konularında, eğitsel ve sosyal iş birlikleri gerçekleştireceğiz.

Nitelikli iş gücünü, yeni teknik ve yöntemlerle geliştirmeyi hedefleyen iş birliği protokolü, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Okul Müdürü Kıymet Taş tarafından imza altına alındı.
İş birliği protokolü imza töreni sonrası konuşan GTB Başkanı Mehmet Akıncı, meslek liselerinin geleceğin girişimcileri ve yüksek teknoloji alanında başarılı bireylerin yetişmesi noktasında önemli bir görev ve sorumluluk üstlendiğini söyledi.
Meslek liseleri ile deneyim ve yeterliliklerin artırılmasına yönelik atılacak ortak somut adımların özel sektörün ihtiyaç duyduğu dinamik ve nitelikli iş gücünün gelişmesine katkı sunacağını aktaran Akıncı, teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra iş sahalarını yakından tanıma fırsatı bulacak öğrencilerin mezun olduklarında, ara eleman değil, aranan eleman olacaklarını ifade etti.
Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapılan ’Okul-Sanayi İş Birliği’ protokolü kapsamında ‘Gaziantep Ticaret Borsası Eğitim Atölyesi’ni hayata kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Akıncı, “Bu protokol çerçevesinde Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi konularında, eğitsel ve sosyal iş birlikleri gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra borsamız üyesi işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yeni teknik ve yöntemlerle geliştirilmesi hususunda ortak faaliyetler yürüteceğiz” dedi.
Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kıymet Taş ise’ Okul-Sanayi İş Birliği’ protokolünün süreçleri, amaç ve kapsamları hakkında açıklamalarda bulundu.
İmza protokolü sonrası Servi Erdemoğlu MTA Lisesi Müdürü Kıymet Taş tarafından GTB Başkanı Akıncı’ya günün anısına okul öğrencileri tarafından hazırlanan resim tablosu hediye edildi.
Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Üyeleri Turgay Doğan, Nebi Koca, Genel Sekreter Özgür Bayram ve okul idarecileri de hazır bulundu.

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