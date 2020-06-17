YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı:

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı:

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.06.2020 17:27 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, işsizlik sigortası fonu katkı payının artırılmasının, (COVİD-19) salgınının yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir dönemde iş dünyasını olumsuz etkileyeceğini söyledi.İşsizlik Sigortası Fonu için yapılan kesintilerde artışa gidilmesi yönünde hazırlıkların yapıldığına dair ulusal medyada yer alan haberlerin iş çevresini kaygılandırdığını vurgulayan Akıncı, “Salgın sürecinin ekonomiye olan etkilerinin minimize edilmeye çalışıldığı ve teşvik destekleri süresinin uzatılmasının talep edildiği bir süreçte, iş gücüne ek maliyetler getirecek olan işsizlik sigortası fonu işveren primlerinin artırılması istihdamın korunması çabalarına zarar verecektir ‘dedi.İş dünyasının şu an için bu artışa hazır olmadığına dikkat çeken Akıncı, “Gerek işveren ve gerekse de işçi açısından son derece zorlu geçen bir dönemi geride bırakıyoruz.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı:

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, işsizlik sigortası fonu katkı payının artırılmasının, (COVİD-19) salgınının yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir dönemde iş dünyasını olumsuz etkileyeceğini söyledi.
İşsizlik Sigortası Fonu için yapılan kesintilerde artışa gidilmesi yönünde hazırlıkların yapıldığına dair ulusal medyada yer alan haberlerin iş çevresini kaygılandırdığını vurgulayan Akıncı, “Salgın sürecinin ekonomiye olan etkilerinin minimize edilmeye çalışıldığı ve teşvik destekleri süresinin uzatılmasının talep edildiği bir süreçte, iş gücüne ek maliyetler getirecek olan işsizlik sigortası fonu işveren primlerinin artırılması istihdamın korunması çabalarına zarar verecektir ‘dedi.
İş dünyasının şu an için bu artışa hazır olmadığına dikkat çeken Akıncı, “Gerek işveren ve gerekse de işçi açısından son derece zorlu geçen bir dönemi geride bırakıyoruz. Devletimizin sağladığı destekler ve İşsizlik Sigortası Fonu’nun bu süreçte iyi kullanılmasıyla normalleşme sürecine ilk adımlar atıldı. Böylesi bir zaman diliminde desteklerin en azından yıl sonuna kadar sürmesi yönünde beklentiler oluşmuşken, işsizlik sigortası fonu işveren primlerinin yüzde 3’ten yüzde 6’ya yükseltilmesine yönelik söylentileri kaygıyla karşılıyoruz. Bilindiği gibi ülkemizde fon payının tamamı işveren tarafından karşılanıyor, bu durum maalesef işgücü maliyetlerini daha da artırarak işverene ek külfetler getirecektir. Bu nedenle hükumetimizden iş dünyası olarak bu yönde alınabilecek bir kararın tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz“ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:36
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:38

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Altınay Sağlık Eczanesi
Sehitkamil
Çelemler Eczanesi
Sehitkamil
Doğru Eczanesi
Sehitkamil
Kumru Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Babı Sıfa Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Otomobil Bisiklete Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil Bisiklete Çarptı: 2 Yaralı

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.