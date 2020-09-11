YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GTB’de KVKK ve Verbis bilgilendirme eğitimi düzenlendi

GTB’de KVKK ve Verbis bilgilendirme eğitimi düzenlendi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.09.2020 16:54 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üye ve personellerine yönelik “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Eğitimi” düzenledi.COViD-19 tedbirleri kapsamında video konferans sistemiyle gerçekleştirilen eğitimde, Yönetim Danışmanı ve Baş Denetçi Haluk Ali Güneş tarafından katılımcılara, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve VERBİS sistemi hakkında bilgiler verildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 2016 yılında uygulanmaya alındığı anımsatarak, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL ‘den fazla olan şirketlerin bu yılın Eylül ayı sonuna kadar VERBİS sistemine kayıt yaptırmalarının zorunlu olduğunu ifade etti.VERBİS’e kaydolmayan şirketler hakkında çeşitli idari para cezalarının öngörüldüğünü kaydeden Bayram, bu nedenle üyelerini, paydaş kurumlarını ve personellerini KVKK konusunda bilgilendirmek amacıyla bu eğitimi düzenledikleri söyledi.Yönetim Danışmanı ve Baş Denetçi Haluk Ali Güneş ise eğitimde, 6698 sayılı kanun kapsamında neler kişisel veridir, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve muhafaza edilmesi hususunda bilgiler aktardı.Eğitimde, alınan verilerin ölçülülük ilkesine uygunluğu, kişisel verilerin yönetilmesiyle alakalı politika, protokoller, sözleşmeler ve VERBİS sistemine veri giriş hakkında açıklamalarda bulunan Güneş, 50 kişiden fazla çalışanı olan ve toplam bilançosu 25 milyon TL’yi aşan firmaların 2020 eylül ayı sonuna kadar VERBİS’e kaydolmaları gerektiğini söyledi.Güneş, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi sorumluları ile Kamu kurum ve kuruluşlarının ise 2021 yılı mart ayı sonuna kadar sicile kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri için süre verildiğini dile getirdi.VERBİS kayıt süresinin normalde tamamlandığını fakat COVİD-19’un etkileri nedeniyle başvuru süresinin uzatıldığını belirten Güneş, “VERBİS sistemine kaydolmakla ilgili yükümlülükler aslında başladı ve halen devam ediyor.

GTB’de KVKK ve Verbis bilgilendirme eğitimi düzenlendi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üye ve personellerine yönelik “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Eğitimi” düzenledi.
COViD-19 tedbirleri kapsamında video konferans sistemiyle gerçekleştirilen eğitimde, Yönetim Danışmanı ve Baş Denetçi Haluk Ali Güneş tarafından katılımcılara, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve VERBİS sistemi hakkında bilgiler verildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 2016 yılında uygulanmaya alındığı anımsatarak, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL ‘den fazla olan şirketlerin bu yılın Eylül ayı sonuna kadar VERBİS sistemine kayıt yaptırmalarının zorunlu olduğunu ifade etti.
VERBİS’e kaydolmayan şirketler hakkında çeşitli idari para cezalarının öngörüldüğünü kaydeden Bayram, bu nedenle üyelerini, paydaş kurumlarını ve personellerini KVKK konusunda bilgilendirmek amacıyla bu eğitimi düzenledikleri söyledi.
Yönetim Danışmanı ve Baş Denetçi Haluk Ali Güneş ise eğitimde, 6698 sayılı kanun kapsamında neler kişisel veridir, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve muhafaza edilmesi hususunda bilgiler aktardı.
Eğitimde, alınan verilerin ölçülülük ilkesine uygunluğu, kişisel verilerin yönetilmesiyle alakalı politika, protokoller, sözleşmeler ve VERBİS sistemine veri giriş hakkında açıklamalarda bulunan Güneş, 50 kişiden fazla çalışanı olan ve toplam bilançosu 25 milyon TL’yi aşan firmaların 2020 eylül ayı sonuna kadar VERBİS’e kaydolmaları gerektiğini söyledi.
Güneş, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi sorumluları ile Kamu kurum ve kuruluşlarının ise 2021 yılı mart ayı sonuna kadar sicile kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri için süre verildiğini dile getirdi.
VERBİS kayıt süresinin normalde tamamlandığını fakat COVİD-19’un etkileri nedeniyle başvuru süresinin uzatıldığını belirten Güneş, “VERBİS sistemine kaydolmakla ilgili yükümlülükler aslında başladı ve halen devam ediyor. Bu nedenle sisteme başvuru süresinin 30 Eylül’e kadar uzatılması kişisel verilerin korunması konusunda herhangi bir mükellefiyetimiz olmadığı anlamına gelmiyor. Bununla alakalı çeşitli cezai işlemler uygulanıyor ve bu kapsamda kişisel verinin sahibi tarafından da şikâyet edilme durumu söz konusu” dedi.
Eğitim programı, Güneş’in katılımcılardan gelen soruları yanıtlanması ile sona erdi.

GTB’de KVKK ve Verbis bilgilendirme eğitimi düzenlendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi
Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak

Gaziantep Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:41
Sabah
06:02
Öğle
12:32
İkindi
16:05
Akşam
18:52
Yatsı
20:08

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Anteplioğlu Eczanesi
Sehitkamil
Ayaz Eczanesi
Sehitkamil
B. Taburlar Eczanesi
Sehitkamil
Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Bogaziçi Eczanesi
Sehitkamil
Çıksorut Girne Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Melita Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
4. Organize Sanayi Bölgesi’ne Otobüs Ve Dolmuş Seferleri Başladı
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.