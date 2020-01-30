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GTB’de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ocak ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.GTB Meclis salonunda düzenlenen 2020 yılının ilk meclis toplantısının açılış konuşmasına, Elazığ’da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve milletimize başsağlığı dileklerinde bulunarak başlayan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Ülkemiz deprem gerçeğinden uzak bir ülke değil.

GTB’de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ocak ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
GTB Meclis salonunda düzenlenen 2020 yılının ilk meclis toplantısının açılış konuşmasına, Elazığ’da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve milletimize başsağlığı dileklerinde bulunarak başlayan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Ülkemiz deprem gerçeğinden uzak bir ülke değil. Deprem kuşakları üzerinde yer alan bir coğrafyada yaşıyoruz ve maalesef depremle ilgili geçmişte acı hatıralarımız mevcut. Temennimiz deprem yönetmeliği çerçevesinde gerekli görülen tüm tedbirlerin alınması ve olası doğal afetlere karşı ülke olarak hazırlıklı olmamız. Rabim milletimize bu ve benzeri afetleri bir daha yaşatmasın” dedi.
Elâzığ depremi sonrası devlet- millet iş birliğiyle örnek bir dayanışma ortamı ortaya konulduğunu anımsatan Tiryakioğlu, “Deprem nedeniyle Elâzığ ve Malatya’da mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm vatandaşlarımız ve STK’lar seferber oldu. Devletimiz bölgede zaman kaybetmeden çalışmalara başlarken, milletimizde tek yürek bu seferberliğe yardım elini uzattı. GTB ailesi olarak bizde TOBB öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası ile gıda yardımlarımızı zaman kaybetmeden deprem bölgesine ulaştırdık “ifadelerinde bulundu.
GTB’nin 2019 yılı içerisinde yürüttüğü çalışmalar ve 2020 yılı hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Tiryakioğlu, “Ekonomide taşların yerine oturduğu bir yılı geride bıraktık. 2019’un üçüncü çeyreğinden itibaren büyüme trendine giren ülke ekonomimizin 2020’de istikrarlı büyümesini sürdüreceğine inanıyoruz. Ayrıca 2019 yılında toplam 7 milyar 471 milyon 843 bin dolar ihracat rakamına ulaşarak tarihi bir rekora imza atan ihracatçılarımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı konuşmada, deprem felaketinde can kaybı yaşanmasından duydukları üzüntüyü dile getirerek baş sağlığı mesajında bulundu. GTB’nin devam eden projelerinin son durumları hakkında bilgiler aktaran Akıncı, “2020 yılı inşallah inşaatları tamamlanan üç projemizin açılışlarının yapılarak hizmete gireceği bir yıl olacak" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından temeli geçtiğimiz yıl mart ayı içerisinde atılan Antepfıstığı Lisanslı Deponun hizmete hazır hale geldiğini müjdeleyen Akıncı, lisanslı deponun çok kısa bir süre içerisinde hizmete açılacağını ve bu yıl ürün kabulüne başlayacağını dile getirdi.
İKA iş birliğiyle sektöre kazandırılan tesisin toplam 10 bin ton depolama kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Akıncı, üretici ve tüccarlara önemli avantajlar sunacak olan lisanslı deponun Türkiye’de sektöründe bir ilk teşkil ettiğini söyledi. İnşaat çalışmaları tamamlanarak şuan çevre düzenleme işlemleri yapılan Et Borsasının da bu yıl içerisinde hizmete gireceğini belirten Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin iş birliğiyle 2017 yılında GATEM bölgesinde temellerini attığımız Gaziantep Et Borsası ve Et Halinde inşaat çalışmaları bitti. Hak sahibi kasaplarımızın iş yerleri borsamızda noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Ticari hayat burada çok kısa süre içerisinde başlayacak, ben şehrimize şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bunların yanı sıra İpekyolu üzerinde yer alan yeni idari binamız içinde artık son aşamaya geldik diyebiliriz. 2020 yılı içerisinde yeni yerleşkemize taşınmayı planlıyoruz.”
Meclis toplantısında ayrıca, 2019 yılı meslek komiteleri performans değerlendirmesi sonucunda performansı en yüksek komite olarak belirlenen 4 Nolu Meslek Komitesi (Canlı Hayvanların Toptan Ticareti) üyelerine başarılarından dolayı plaket verildi.

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