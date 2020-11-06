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GTB’den ‘EFQM’ modeli atağı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.11.2020 15:19 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üye memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışını, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından geliştirilen EFQM Modeli ile taçlandırmak için çalışmalara başladı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), A-sınıfı akredite borsaları arasında yer alan Gaziantep Ticaret Borsası, yönetim ve hizmet kalitesi standardını daha üst noktalara taşımak amacıyla EFQM modeli uygulama çalışmalarına start verdi.

GTB’den ‘EFQM’ modeli atağı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üye memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışını, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından geliştirilen EFQM Modeli ile taçlandırmak için çalışmalara başladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), A-sınıfı akredite borsaları arasında yer alan Gaziantep Ticaret Borsası, yönetim ve hizmet kalitesi standardını daha üst noktalara taşımak amacıyla EFQM modeli uygulama çalışmalarına start verdi. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, borsa personellerine yönelik ‘EFQM Modeli’ bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Yönetim Danışmanı Berker Telek tarafından verilen eğitimde, EFQM modelinin amacı ve işleyişi hakkında bilgiler verildi.
Eğitim programının açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, temel amaçlarının inovatif bir yaklaşımla hizmet kalitesini artırmak olduğunu söyledi. GTB’nin, EFQM yönetim modelini uygulamak için Türkiye’de girişimde bulunan ilk borsa olduğunu kaydeden Bayram, borsanın mevcut kalite yönetim sistemini dünyada birçok kuruluş tarafından referans alınan EFQM Mükemmellik Modeline adapte etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Eğitmen Berker Telek ise konuşmasında, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından 1991 yılında geliştirilerek tüm dünyaya duyurulan EFQM Modeli hakkında bilgiler verdi. EFQM modelinin kurumsal gelişim planı geliştirmek amacıyla sürdürülebilir başarı yolculuğunda bir araç olduğunu vurgulayan Telek, konuşmasında, “EFQM, Avrupa Kalite Yönetim Vakfının geliştirdiği bir yönetim modelidir. Bu vakfın temel amacı ise büyüklük ve gelişmişlik düzeyinden bağımsız her kuruluşun kendi yönetim sistemini geliştirmesine katkı sunmaktır. Bu bağlamda vakıf, oluşturulan EFQM yönetim modelini 1992’den bu yana yaymaya çalışıyor. Bunu da Türkiye’de, Türkiye Kalite Derneği iş birliğiyle gerçekleştiriyor. Bu model aynı zamanda oda-borsa akreditasyon sisteminin de çıktığı kaynaktır. Akreditasyon sistemi bundan yararlanılarak hazırlanılmış bir modeldir. Borsanın, EFQM modelini hedeflemesi akreditasyon sistemini daha geniş ve daha kapsamlı bir şekilde ileri taşımasına katkı sağlayacaktır” dedi.
Eğitim programı, borsa personellerinden gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

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