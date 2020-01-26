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GTB’nin gıda yardımları deprem bölgesine gönderildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.01.2020 17:00 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Elazığ ve Malatya’da depremde mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere 20 ton bulguru deprem bölgesine gönderdi.GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Elazığ’da meydana gelen depremde can kaybı yaşanmasından duydukları üzüntüyü dile getirerek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

GTB’nin gıda yardımları deprem bölgesine gönderildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Elazığ ve Malatya’da depremde mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere 20 ton bulguru deprem bölgesine gönderdi.
GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Elazığ’da meydana gelen depremde can kaybı yaşanmasından duydukları üzüntüyü dile getirerek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu. GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı yaptıkları ortak açıklamada, merkez üssü Elazığ/Sivrice olan ve Gaziantep’in yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinde ve komşu ülkelerde hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmasından duydukları üzüntüyü ifade etti.
Depremde yaşamını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve tüm Elazığ ve Malatya halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunan GTB başkanları, açıklamada şu görüşlere yer verdi:
"Elazığ’da meydana gelen ve ülkemizin çeşitli illerinde hissedilen depremde can kaybının yaşanması millet olarak hepimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Temennimiz bu sayının artmaması ve varsa enkaz altında kalan vatandaşlarımızın zaman kaybetmeksizin kurtarılması ve sağlıklarına kavuşturulması. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum ve üzerinde bulunduğu fay hatları nedeniyle maalesef deprem gerçeğinden uzak olan bir ülke değil. Tarihte hafızalarımızda tazeliğini koruyan ve hüznünü halen yaşadığımız depremlerle ilgili acı deneyimlerimiz mevcut. Yaşanan doğal afetlerde her zaman birlik içerisinde el ele olmayı, gönül birlikteliği kurmayı bilen ve tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başaran milletimiz bu acının üstesinden de el birliğiyle gelmeyi başaracaktır. Bu bağlamda çatı kuruluşumuz TOBB organizasyonunda Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası olarak gıda, giyim ve çocuk bezinden oluşan yardım malzemelerini depremde mağdur olan kardeşlerimize ulaştıracağız. Bizler millet olarak et ve tırnak gibiyiz, GTB ailesi olarak Bulgur Sanayicileri Derneğinin destekleriyle 20 ton bulgurdan oluşan ilk gıda yardım tırlarımızı deprem bölgesine doğru yola çıkardık. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek olup destek sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz."

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