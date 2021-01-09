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GTO başkanlarından 10 Ocak kutlaması

09.01.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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GTO başkanlarından 10 Ocak kutlaması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, yayımladıkları mesajla tüm basın mensuplarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladı.
GTO başkanları mesajında, "İnsanlık var olduğu günden bugüne haber alma, haberdar olma ihtiyacı duymuştur. Bugün de bu önemli görevi yağmur, çamur, kar, kış, pandemi demeden eşsiz emekleriyle gazetecilerimiz yapıyor. 100 yılda bir göreceğimiz salgın sürecinde de bizler için, toplumu bilgilendirmek için ön saflara atılan, tek gayesi toplum olan basın emekçilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin, demokrasi kültürünün yerleşmesi, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, halkın tarafsız ve özgür bir şekilde bilgilendirilmesi, doğrunun ve yanlışın ortaya çıkartılması gibi pek çok önemli konuda büyük katkı sağladıklarını vurgulayan GTO başkanları mesajının devamında, "Ülkelerin özgürlüğü ve demokrasilerinin gelişmişliği yine basın özgürlüğüyle ilgilidir. Basın özgürlüğü ülkelerin gelişmişlik seviyesinde çok önemli bir göstergedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır." sözünde de belirttiği gibi gazetecilerimiz çekinmeden, korkmadan; sorunları, aksayan kısımları, doğru yapılan, yanlış yapılan işleri haberlerinde rahatlıkla işleyebilmeli. Unutulmamalıdır ki gazetecilerimiz çok kritik bir görevi icra ediyor. Topluma karşı büyük bir sorumlulukları var. Bu sorumluluk, gazetecilik etik kuralları ve toplumumuzun ahlaki değerleri asla unutulmamalı. Topluma yön veren bir mesleğe sahip olduklarının bilinciyle kendilerini daima geliştirmeli, örnek bireyler olmalıdırlar" ifadelerine yer verdi.
Gazetecilik mesleğinin zorlu şartlar altında yapıldığını ve bu şartların iyileştirilmesi için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan başkanların mesajının son bölümünde ise, "Bu önemli mesleği layıkıyla icra eden gazetecilerimiz gerek maddi gerekse manevi anlamda hak ettikleri değeri maalesef göremiyorlar. Biz Gaziantep Ticaret Olarak bu anlamda yerel gazetecilerimiz için elimizden geleni yapıyor, tek amacı şehrimiz ve toplumumuz olan gazetecilerimizin mesleklerini daha iyi şartlarda yapabilmesi için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle, demokrasimizin vazgeçilmezi, emektar gazetecilerimizin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve huzur dolu günler diliyoruz" denildi.

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