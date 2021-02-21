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GTO iş dünyası için Ankara’nın kapısını çaldı

21.02.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı’ndan oluşan geniş bir heyet, reel sektörün sorunlarına çözüm aramak için Ankara’da temaslarda bulundu.Adalet Bakanı, Gaziantep milletvekilleri, bakan yardımcıları, TOBB Başkanı ve bürokratlar olmak üzere üst düzeyde kritik toplantılar gerçekleştiren GTO heyeti, 30 bine yakın üyenin geri bildirimlerinden oluşan ve deyim yerindeyse sektörel sorunların röntgeninin çekildiği “GTO Perspektif” raporunu masaya yatırdı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı’ndan oluşan geniş bir heyet, reel sektörün sorunlarına çözüm aramak için Ankara’da temaslarda bulundu.
Adalet Bakanı, Gaziantep milletvekilleri, bakan yardımcıları, TOBB Başkanı ve bürokratlar olmak üzere üst düzeyde kritik toplantılar gerçekleştiren GTO heyeti, 30 bine yakın üyenin geri bildirimlerinden oluşan ve deyim yerindeyse sektörel sorunların röntgeninin çekildiği “GTO Perspektif” raporunu masaya yatırdı. GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası üyesi 30 bine yakın firmanın sesini Ankara’ya güçlü bir şekilde duyurmak için gerçekleştirdikleri Ankara programı ve sundukları rapor hakkında değerlendirmelerde bulundu. Olağanüstü salgın süreciyle birlikte şehrin sesi olabilme sorumluluklarının ve yüklerinin daha da arttığını ifade eden Yıldırım, GTO üyelerinin yaşadığı ticari sorunları ve üretilen çözüm yöntemlerinin uygulanabilmesi için bu programı gerçekleştirdiklerini belirtti. Yıldırım, “Göreve geldiğimizde 4T ile yani Talep-Takip-Taciz-Teşekkür prensibiyle hareket edeceğimizi deklare etmiştik. O günden bugüne de bu şekilde devam ettik ve ediyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi şehrimiz ticari hayatında da çok önemli sorunlar var. Bunları sık sık dile getirdik fakat yalnızca dile getirmekle maalesef olmuyor. Takip etmeniz, harekete geçmeniz gerekiyor. Biz de bunu yaparak 41 meslek komitemiz vasıtasıyla yaklaşık 30 bin üyemizin geri bildirimlerinden derlediğimiz, ticari yaşamda tıkanıklıklara sebep olan tüm sorunları ve sorunlara getirdiğimiz çözüm önerilerimizi içeren ‘27’ sayfalık kapsamlı bir rapor hazırladık. Bu raporla da düştük Ankara yoluna. Her kapıyı çalarak derdimizi ve derdimize derman olacak çözümleri anlattık. Sorunlara çözüm elde edene kadar da bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek. Her şey Gaziantep için, her şey üyelerimiz için” dedi.

"Raporumuz reel sektörün durum tespiti niteliğinde"
GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Ankara’ya taşıdıkları rapora ilişkin de şu detayları paylaşarak, “GTO’nun 41 meslek grubunu gıda tarım ve hayvancılık sektörü, hizmet sektörü, imalat sektörü, perakende ve toptan ticaret sektörü, inşaat sektörü ve tekstil sektörü olmak üzere 6 ana sektörde inceledik. Bu sektörlerin Gaziantep’teki mevcut durumunu da gösteren ‘GTO Perspektif’ raporu tam anlamıyla reel sektörün bir durum tespiti niteliğinde. İşletmelerimizin ihracattan finansmana, hammadde tedarikinden bürokratik işlemlere, Covid-19 kısıtlamaları ve desteklerine kadar ticari yaşamın birçok alanındaki ihtiyaçlarını, beklentilerini, sorunlarını ve çözüm yollarını dile getiriyor” ifadelerini kullandı.

"Gaziantep adına sonsuz teşekkür ediyorum"
Ankara’da çok iyi ağırlandıklarını ve her yapılan toplantıda dile getirdikleri sorunlarla çok yakın ilgilenildiğini belirten GTO Başkanı Yıldırım, “Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’e, çatı kuruluşumuz TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Gaziantep Milletvekillerimiz Sermet Atay, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, İmam Hüseyin Filiz, İrfan Kaplan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer, Ali Şahin, Ahmet Uzer, Bayram Yılmazkaya ve Müslüm Yüksel’e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Abdullah Tancan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Mehmet Selim Bağlı’ya ve KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’a Gaziantep ve üyelerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ankara’da iki gün boyunca yoğun bir mesai harcayan GTO heyeti içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur’un yanı sıra GTO Meclis Başkanlık Divanı ve GTO Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

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