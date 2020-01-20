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  4. GTO TEKNOFEST 2020’de insanlık için teknolojiyi destekleyecek

GTO TEKNOFEST 2020’de insanlık için teknolojiyi destekleyecek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest 2020 kapsamındaki yarışmalarda “İnsanlık Yararına Teknoloji” kategorisinin ödül sponsoru oldu.GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Teknofest Gaziantep’in Zeugma Mozaik Müzesinde yapılan tanıtım toplantısında “İnsanlık Yararına Teknoloji” yarışma kategorisinin ödül sponsoru olacaklarını açıkladı.Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkan, iki yıldır ziyaretçi rekorları kıran havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanında gerçekleştirilecek.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest 2020 kapsamındaki yarışmalarda “İnsanlık Yararına Teknoloji” kategorisinin ödül sponsoru oldu.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Teknofest Gaziantep’in Zeugma Mozaik Müzesinde yapılan tanıtım toplantısında “İnsanlık Yararına Teknoloji” yarışma kategorisinin ödül sponsoru olacaklarını açıkladı.
Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve “Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkan, iki yıldır ziyaretçi rekorları kıran havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanında gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım toplantısı bugün (20.01.2020) Zeugma Mozaik Müzesinde gerçekleştirildi.
GTO Başkanı Tuncay Yıldırım tanıtım toplantısında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenecek yarışmaların “İnsanlık Yararına Teknoloji” kategorisinde GTO olarak ödül sponsoru olmak istediklerini iletti, Şahin de konuşmasında bu isteği memnuniyetle kabul ettiklerini dile getirerek teşekkür etti.
Konu ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ise şunları söyledi:
“TEKNOFEST gibi bir organizasyonun Gaziantep’te yapılacak olması kentimize değer katacağı muhakkaktır. Teknofest’in ana hedefi teknoloji üreten bir toplum olabilmek. Bu noktada çok çok önemli nokta ise üretilen teknolojinin insanlığa yarar sağlıyor olması. Kurum olarak her ne kadar ticareti temsil ediyor olsak da ticaret de insan için, teknoloji de, kültür de. Birini diğerinden ayırt edemeyeceğimiz için, teknolojinin insanlık için doğru kullanımına dikkat çekebilmek için bu alandaki yarışmanın sponsoru olduk.”

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