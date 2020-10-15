GTO’da pandeminin psikolojik etkileri ele alındı

Küresel anlamda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin psikolojik etkileri, GTO Akademi tarafından düzenlenen ve Psikiyatrist Dr. Emre Ürer’in konuşmacı olduğu "Çocukluktan Erişkinliğe Pandemi Süreci ve Kaygı Yönetimi” konulu online seminerde ele alındı.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Psikiyatrist Dr. Emre Ürer, “Koronafobi” kavramının literatüre girdiğini belirterek, psikiyatrik vakalarda da artış yaşanacağını ifade etti. Kaygıyla baş etmede en önemli noktanın riskin boyutlarını net bir şekilde belirleme ve kontrol dahilinde yapılabilecekleri uygulamaya çalışmak olduğunu söyleyen Psikiyatrist Dr. Emre Ürer, “Tüm dünya zor bir süreçten geçiyor. Ne kadar daha bu salgınla yaşayacağımız bilinmiyor. Elbette ki bu süreç hepimizi psikolojik açıdan da olumsuz etkiliyor. Ve bu süreç geride bırakıldığında da psikiyatrik pandemi bekleniyor. Özellikle yaygın anksiyete bozukluğu, akut stres bozukluğu, internetin kötüye kullanımı/bağımlılığında artış, okul reddi ve sosyal anksiyete bozukluklarında artış bekleniyor. Bu zorlu süreçte en çok güven duygusuna ihtiyacımız var. Ailelerimizin çocuklarıyla olan ilişkileri çok önemli. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmayıp, çocuklarımızın bilişsel seviyesine göre açıklamalar yapmalı, farkındalıklarını artırmalıyız” dedi.

“Elbette bu salgını geride bırakacağız”

Salgının biteceğini ancak salgın sırasında psikolojik olarak kendimizi iyi hissetmemiz gerektiğini vurgulayan Psikiyatrist Dr. Emre Ürer, “Elbette bu salgını da geride bırakacağız. Fakat önemli olan bu geçici durumu kontrollü bir şekilde, farkında olarak geride bırakabilmek. Ailecek yapacağımız aktiviteleri artıracak ve bu durumun geçici olduğunu çocuklarımıza hatırlatacağız. Tüm dünyayı etkileyen bu pandemi bizim seçimimiz değil. Bu süreci nasıl yaşayacağımız ise bizim seçimimiz” diye konuştu.



