YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GTO’da ‘ülkem için geleceği tasarlıyorum’ buluşması

GTO’da ‘ülkem için geleceği tasarlıyorum’ buluşması

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.02.2020 18:12 | Son Güncelleme

“Ülkem İçin Geleceği Tasarlıyorum” projesi kapsamında Arçelik ve Beko bayileri ile yetkili servisler GTO’da buluştu.Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis’te faaliyet gösteren bayi ve yetkili servisleri bir araya getiren etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Meclis Başkanı M.

“Ülkem İçin Geleceği Tasarlıyorum” projesi kapsamında Arçelik ve Beko bayileri ile yetkili servisler GTO’da buluştu.
Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis’te faaliyet gösteren bayi ve yetkili servisleri bir araya getiren etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, iki büyük ve güçlü ailenin bu etkinlikle bir araya geldiğini, Gaziantep Ticaret Odası ve Koç ailesinin bir üyesi olmaktan da onur duyduğunu ifade etti.
“Her iki ailem de ülkesinin geleceği için kendi misyonu çerçevesinde alkışlanacak işlere imza atıyor” diyen Başkan Teymur, kendisinin de bu işlerin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Bugün de malumlarınız olduğu üzere Koç Topluluğunun çok özel sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Ülkem İçin Geleceği Tasarlıyorum” projesi için bir aradayız. Bu projede beni en çok etkileyen şey Koç Topluluğunun anlamlı bir gelecek inşa etme yaklaşımı oldu.” dedi.
Tüm çabalarının Türkiye için daha iyi bir gelecek inşa etmek için olduğunu vurgulayan Teymur, “Ama bu çabamız ne kadar anlamlı? Dünyadaki gelişmelerle ne kadar entegre? Gelecek için attığımız adımlar ne kadar doğru? ‘Teknolojik gelişim’ geleceği inşa ederken bir risk mi fırsat mı? Belki de tüm bunların farkında olmadan attığımız adımlar enerjimizi boşa harcayacaktır. Dolayısıyla, gerek Gaziantep Ticaret Odası gerekse Koç Topluluğu gibi köklü kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmalar enerjinin doğru kullanması açısından büyük önem arz etmektedir. Örneğin, Gaziantep Ticaret Odası’nın “hayalinle gel ürününle çık” sloganı ile iş dünyasının yenilikçilik, inovasyon ve tasarım kültürünü geliştirme hedefi ile hayata geçirdiği Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi GETHAM Bu merkezimizdeki son teknoloji makineleri, tasarım ve ürün geliştirme laboratuvarları ile bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. ‘Ülkem İçin Geleceği Tasarlıyorum’ projesi ile de inanıyorum ki bugün bu salondan çıkarken, geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine inşa edebilecek bir bilinçle ayrılacağız” diye konuştu. Etkinlikte konuşan Koç Holding Kurumsal Etkinlikler ve Proje Koordinatörü Şeniz Akan “Ülkem İçin Geleceği Tasarlıyorum” projesi kapsamında bugüne kadar yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verirken, Proje Uzmanı Damla Bestel de proje hakkında sunum gerçekleştirdi.
Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantıya GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Proje Koordinatörü Şeniz Akan’ın yanı sıra GTO Meclis ve Meslek Komite üyeleri, Arçelik Pazarlama A.Ş. Grup Satış Yöneticileri Murat Bana, Levent Sankır, Arçelik Adana Bölge Müdürleri Ersen Demirkıran, Tahsin Akdoğan, Beko Adana Bölge Müdürü Mete Erdemli ve Arçelik Perakende Akademi Eğitmeni Nuri Çelik katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

’’Epilepsi kontrol altına alınabilen bir hastalıktır’’

’’Epilepsi kontrol altına alınabilen bir hastalıktır’’

Emekliler bir maaş promosyon istedi

Emekliler bir maaş promosyon istedi

Uzman çavuş trafik kazasında yaralandı

Uzman çavuş trafik kazasında yaralandı

Hem meslek öğrenecekler hem de para kazanacaklar

Hem meslek öğrenecekler hem de para kazanacaklar

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Büyükçekmece’de riskli 2 bina daha yıkıldı

Başkan Şahan: “Adıyaman’da 150 bin badem ağacı kurudu”

Başkan Şahan: “Adıyaman’da 150 bin badem ağacı kurudu”

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:09
Öğle
12:49
İkindi
15:52
Akşam
18:20
Yatsı
19:35

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Asay Eczanesi
Sehitkamil
D. Bilim Eczanesi
Sehitkamil
Fıstıklık Eczanesi
Sehitkamil
İrem Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Umut Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Binlerce üniversite adayı ile Diyarbakır’da buluştu

Binlerce üniversite adayı ile Diyarbakır’da buluştu

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.