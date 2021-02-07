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GTO’dan 100’üncü yılda ’Gazi’ şehre kan bağışı çağrısı

07.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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GTO’dan 100’üncü yılda ’Gazi’ şehre kan bağışı çağrısı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları, şehrimize “Gazi”lik unvanı verilişinin 100’üncü yıl dönümünde Gazianteplilere önemli bir çağrıda bulunarak, 5.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları, şehrimize “Gazi”lik unvanı verilişinin 100’üncü yıl dönümünde Gazianteplilere önemli bir çağrıda bulunarak, 5. Geleneksel Kan Bağışı Kampanyası’na destek olmaya davet etti.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep’e "Gazi" unvanı verilişinin 100’üncü yıl dönümünü yayımladıkları mesajla kutladılar.
GTO Başkanları, dünyada ilk ve tek Gazi’lik unvanına sahip şehri olmalarının pek çok özel sebebi olduğuna dikkat çekerek, "Antep’e Gazi, Maraş’a Kahraman, Urfa’ya Şanlı deniliyorsa eğer, her birinin ardında bizim kelimelerimizin anlatmaya yetmeyeceği bir kahramanlık destanı gizlidir. Bundan 100 yıl önce öyle bir mücadele verdi ki dedelerimiz, emsali dünya tarihinde görülmedi. Yalnızca resmi kayıtlara göre 6317 şehidin kanıyla sulandı bu topraklar. Bizler ne yapsak, ne etsek de atalarımıza olan borcumuzu ödeyemeyiz. Yalnızca onlara layık bir yaşam sürerek şehrimizi geleceğe taşımak, ülkemizin gücüne güç katmak için durmaksızın çalışmalı, üretmeli, değer katmalıyız" ifadelerine yer verdi.
Salgın, kan stoklarını tüketti
“Bu özel şeref günümüzde hemşerilerimize bir çağrımız var” diyen GTO Başkanları, 8 Şubat Pazartesi günü GTO’da yapılacak geleneksel kan bağışı organizasyonu hakkında bilgi verdi. Gazi unvanının verildiği bu şeref gününde hayat kurtarılması için kan verilmesini talep eden Başkanlar yayımladıkları mesajda, "Kahraman atalarımız tereddüt etmeden can verdi bu topraklar için. Bu anlamlı günde yapılabilecek en güzel hayrın da bu olacağı inancını taşıyoruz. Belki farkında değiliz ama kan bağışına hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuluyor. Salgın sebebiyle stokların kritik seviyede olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle tüm Gazianteplileri 8 Şubat Pazartesi, sabah 09.30’dan akşam 16.30’a kadar Gaziantep Ticaret Odasına davet ediyor, 22 Nolu İnşaat Malzemecileri Meslek Komitemiz öncülüğünde düzenlenen kan bağışı kampanyamıza destek olmalarını rica ediyoruz. Verilecek bir kanla 3 hayatın kurtarılabileceği asla unutulmasın. Gazi’lik unvanı alışımızın 100’üncü şeref yılını bir kez daha gururla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman atalarımızı ve tüm şehitlerimizi minnetle yâd ediyoruz" dedi.

GTO’dan 100’üncü yılda ’Gazi’ şehre kan bağışı çağrısı

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