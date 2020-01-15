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  4. GTO’dan anlamlı etkinlik

GTO’dan anlamlı etkinlik

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 40 Nolu Turizm, Otel, Güvenlik, Organizasyon ve Danışmanlık Faaliyetleri Meslek Komitesi anlamlı bir etkinliğe imza attı.

GTO’dan anlamlı etkinlik

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 40 Nolu Turizm, Otel, Güvenlik, Organizasyon ve Danışmanlık Faaliyetleri Meslek Komitesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. GTO Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Bay, 40 no’lu Meslek Komite Üyeleri ve Gaziantep Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava’dan oluşan heyet Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Hizmet Binasında tedavi gören hastalara kuaförlük hizmeti sağladı.
GTO çalışanlarından oluşan GTO Sosyal ve Toplumsal Faaliyet Kulübü üyelerinin de yer aldığı etkinlikte hastanenin Palyatif Bakım Merkezi, Pediatri ve Göğüs Hastalıkları servisinde yatarak tedavi gören hastaların kuaför ihtiyacı giderildi. İşbirliklerinden dolayı Gaziantep Kuaförler Odası’na teşekkür eden GTO Yönetim Kurulu Üyesi ve 40 Nolu Turizm, Otel, Güvenlik, Organizasyon ve Danışmanlık Faaliyetleri Meslek Komitesi Üyesi Sinan Bay, etkinlikle ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Tedavi gören hastaların yüzlerindeki mutluluğu görmek bizleri de ayrıca mutlu etti, sevindirdi. GTO Meslek Komiteleri olarak yalnızca ticari konuları konuşmuyoruz. Elbette birinci önceliğimiz şehrimizin ticari hayatına katkı sağlamak, sorunları masaya yatırıp çözüm önerileri getirmek. Fakat biz bu sorumluluğumuzun yanında şehrimizin sosyal ve toplumsal hayatına da dokunmaya çalışıyoruz" dedi.
Hastanelerde yatarak tedavi gören ve kuaför hizmetine ihtiyaç duyan hastalara yönelik bu etkinliği düzenli olarak yapacaklarını da ekleyen Sinan Bay, "Üyesi olduğum 40 Nolu Meslek Komitemizde aldığımız karar gereği ilk etkinliğimizi Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Hizmet Binasında gerçekleştirdik. Etkinlikte Kuaförler Odası Başkanı Sayın Mesut Alkava da bizzat yer aldı, hastalarımızın saç kesimlerini yaparak destek oldu. Hastane yönetimiyle birlikte belirlediğimiz servislerde tedavi gören hastaları ziyaret ederek her biriyle ayrı ayrı ilgilendik, ihtiyaçlarını sorduk. Tabi böyle bir hizmet karşısında en önemlisi de hastalarımızın hayır duasını alabilmek. Günlerdir orada tedavi gören ve tıraş ihtiyacı olan yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz ve çocuklarımız vardı. Önümüzdeki süreçte de bu ve bunun gibi etkinlikleri düzenli olarak yapacağız" şeklinde konuştu
Sinan Bay etkinliğin hazırlanmasından gerçekleştirilmesine kadar olan süreçteki çalışmalar ve destekler için, GTO 40 Nolu Meslek Komite Başkanı Hüseyin Çolak, Komite Başkan Yardımcısı Levent Mermer, Meclis Üyeleri Bülent Bakbak, Hülya Akkaya, Komite üyeleri Aliye Arzu Güceylioğlu ve Beşir Mehmet Gaman’a teşekkür ederek, "Sosyal sorumluluk duygusu yüksek tüm komite üyelerime gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mesut Özkaya’ya ve Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü Songül Albayram’a ve de Kuaförler Odası Başkanımız Mesut Alkava’ya işbirlikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

GTO’dan anlamlı etkinlik

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