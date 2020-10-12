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GTO’dan Hatay’a destek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.10.2020 11:23 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Hatay’da 400 hektar ormanlık alanı etkileyen yangına sebep olan hainleri kınayarak, “Hatay hepimizin şahsi meselesidir, GTO olarak Hatay’ı yeniden ağaçlandırmaya hazırız” dedi.GTO Başkanı Yıldırım, Hatay yangını ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulunarak, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay Fransız işgali altındayken Fransız Büyükelçisine, ‘Hatay benim şahsi davamdır.

GTO’dan Hatay’a destek

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Hatay’da 400 hektar ormanlık alanı etkileyen yangına sebep olan hainleri kınayarak, “Hatay hepimizin şahsi meselesidir, GTO olarak Hatay’ı yeniden ağaçlandırmaya hazırız” dedi.
GTO Başkanı Yıldırım, Hatay yangını ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulunarak, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay Fransız işgali altındayken Fransız Büyükelçisine, ‘Hatay benim şahsi davamdır. Şakaya gelmeyeceğini bilmelisiniz’ demiş ve kırk asırlık Türk yurdunun düşman elinde kalmasına müsaade etmemiştir. Bugün biz de Hatay’a yahut vatanın bir karış toprağına hain eli değmesine müsaade etmeyeceğiz. Madem Hatay Atatürk’ün şahsi meselesiydi. Bu demek oluyor ki, Hatay hepimizin şahsi meselesidir. Kendilerine ‘ateşin çocukları’ diyenler ateşte yanacak” dedi. Gaziantep Ticaret odası Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformuyla birlikte orman kurmayı planlayan Yıldırım, “odası Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformuyla birlikte hareket ettiğimiz kardeş odamız Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının acısını paylaşıyoruz. Gaziantep Ticaret Odası Meclisi olarak ciğerimizi parçalayan, ruhumuzu acıtan yangının yaralarını sarmak için sonuna kadar hazırız. Yetkililerin bize gösterecekleri alanda ‘GTO Hatıra Ormanı’ kurmak istiyoruz. Tüm GTO ailesini de desteğe davet ediyoruz" diye konuştu.

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