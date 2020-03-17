YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GTO’dan korona tedbiri

GTO’dan korona tedbiri

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.03.2020 13:34 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından yapılan yazılı açıklamada korona virüsüne karşı üyelerin ihtiyaçlarını aksatmayacak şekilde bazı tedbirler alındığı duyuruldu.GTO’dan yapılan yazılı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan korona virüs ile ilgili olarak kamu sağlığını korumak amacıyla bazı tedbirlerin alındığı bildirildi.

GTO’dan korona tedbiri

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından yapılan yazılı açıklamada korona virüsüne karşı üyelerin ihtiyaçlarını aksatmayacak şekilde bazı tedbirler alındığı duyuruldu.
GTO’dan yapılan yazılı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan korona virüs ile ilgili olarak kamu sağlığını korumak amacıyla bazı tedbirlerin alındığı bildirildi. Oda hizmet binasında verilen hizmetlere yönelik üyelerin ihtiyaçlarını aksatmayacak şekilde bazı tedbirlerin uygulamaya alındığı duyurulan açıklamada, ”Bu kapsamda online platformda yapılabilecek işlemler için Oda web sitemizin kullanılması önemle rica olunur. Oda Üyeleri www.gto.org.tr web sitemizdeki online işlemler menüsünden, “Faaliyet Belgesi” ve “Oda Kayıt Sureti” belgelerinin İngilizce ve Türkçe suretlerini alabilir, aidat ödemelerini yapabilirler. Odamız halihazırda 08.30 - 17.00 saatlerinde hizmet vermeye devam etmekte olup, yüz yüze görüşmeler için randevu alınması gerekmektedir. İhtiyaç halinde çalışanlarımız 0 850 205 27 27 nolu telefondan ve 0 535 345 13 00 watsap destek hattı üzerinden üyelerimize yardımcı olacaklardır. Alınan tedbirlerin uygulanmasına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden tüm üyelerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

TİGEM 4 bin 500 kuzu satacak

TİGEM 4 bin 500 kuzu satacak

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de lokal cinayetinin zanlısı yakalandı

Kültür Sarayı yıkılıyor

Kültür Sarayı yıkılıyor

Sakarya'da "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Sakarya'da "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:31
Öğle
12:44
İkindi
16:07
Akşam
18:46
Yatsı
20:01

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
Güvenevler Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
Mumbuç Eczanesi
Sehitkamil
Ada Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep’te tombala baskını

Gaziantep’te tombala baskını

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Son gününde şehit oldu

Son gününde şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.