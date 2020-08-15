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Gübre yüklü TIR otobanda yandı

OSMANİYE HABERLERİ  | 15.08.2020 11:54 | Son Güncelleme

Osmaniye istikametinden Gaziantep’e giden gübre yüklü bir TIR, E-90 otoyolu Bahçe ilçesi mevkiindeki tünel girişinde alev alev yandı.Edinilen bilgilere göre, Osmaniye istikametinden Gaziantep istikametine giden Ertan Karabacak idaresindeki 27 L 6656 plakalı zirai gübre yüklü TIR’ın dorsesi, E-90 Otoyolunun Bahçe tüneli girişinde aniden alev aldı.

Osmaniye istikametinden Gaziantep’e giden gübre yüklü bir TIR, E-90 otoyolu Bahçe ilçesi mevkiindeki tünel girişinde alev alev yandı.
Edinilen bilgilere göre, Osmaniye istikametinden Gaziantep istikametine giden Ertan Karabacak idaresindeki 27 L 6656 plakalı zirai gübre yüklü TIR’ın dorsesi, E-90 Otoyolunun Bahçe tüneli girişinde aniden alev aldı. TIR’ın şoförü hemen güvenlik şeridine aracını çekerek itfaiyeyi aradı. Düziçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine rağmen TIR yanarak küle döndü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmazken TIR kullanılamaz hale geldi.

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