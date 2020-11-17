GÜBRETAŞ'ın eğitim bursu sonuçları açıklandı

"Sektörde değişim ve gelişimin yolunun bilgiye dayalı tarımsal eğitimden geçtiğine inandığımız için şirket olarak yıllardır bu yönde önemli sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, günümüz dünyasındaki en önemli gücün bilgi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Bu yıl ki GÜBRETAŞ Eğitim Bursu başvuruları, Burs Komisyonu tarafından incelenip sonuçlandırılırken, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde burs almaya hak kazanan ziraat fakültelerindeki lisans ve lisansüstü öğrencilerin isimleri açıklandı.

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre şirket, ülke tarımının geleceğine yönelik nitelikli insan gücünü desteklemek amacıyla ailesi çiftçi olan ihtiyaç sahibi ziraat fakültesi öğrencilerine desteğini sürdürüyor.

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "Evlatlarını tarım alanında okutarak bu sektörde bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin kullanan gençler yetiştiren çiftçi ailelerine bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu amaçla bir yandan 13 yıldır ziraat fakültesi öğrencilerine burs desteği veren sektördeki tek şirket olurken, diğer yandan bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için Türkiye genelinde çiftçi eğitim toplantıları, arazide ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmetleri ve model üretim alanları ile tarımın her alanında bilginin gücünü destekliyoruz."

Tarımın geleceği açısından genç nüfusun önemli olduğunu aktaran Yumaklı, ziraat fakültelerinde okuyup kendini sahada veya akademik olarak tarım alanında yetiştiren, bu sektörü kalkındıracak ve ileriye taşıyacak gençlerin, kendileri için çok kıymetli olduğunu bildirdi.

Yumaklı, "Evlatlarını tarım alanında okutarak bu sektörde bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin kullanan gençler yetiştiren çiftçi ailelerine bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Bu gençlerin birikimleriyle tarımın geleceğine yön vermelerini umut ediyoruz. Bilinçli tarım için hem çiftçi ailelerin hem de ziraat fakültelerindeki gençlerin yanındayız." ifadelerini kullandı.

- 500 öğrenci GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'ndan yararlandı